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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Спасатели завершили установку световой инсталляции, которой позавидовал бы даже Дед Мороз

Postimees
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Postimees еще до Рождества писал об украшенных тракторах и комбайнах, а теперь сотрудники cпасательной команды Аравете завершили и световую инсталляцию.

Руководитель спасательной команды Аравете Лаури Ильвес пояснил, что идея о том, чтобы установить рождественскую световую инсталляцию перед зданием спасательной команды появилась у них была уже давно. «Теперь спасатели собрались вместе и сделали это, - рассказал он. - Это заняло два дня. Сначала мы построили куклу-спасателя, а затем установили свет».

Рождественская инсталляция изображает спасателя, тушащего машину, и особенно эффектна в темное время суток.

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