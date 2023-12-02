ГАЛЕРЕЯ ⟩ Спасатели завершили установку световой инсталляции, которой позавидовал бы даже Дед Мороз

Руководитель спасательной команды Аравете Лаури Ильвес пояснил, что идея о том, чтобы установить рождественскую световую инсталляцию перед зданием спасательной команды появилась у них была уже давно. «Теперь спасатели собрались вместе и сделали это, - рассказал он. - Это заняло два дня. Сначала мы построили куклу-спасателя, а затем установили свет».