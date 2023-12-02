DW: Лавров получил то, что хотел от ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече регионального сообщества безопасности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Северной Македонии Скопье, выступив с презентацией о Западе и сидя в пресс-зале, полном журналистов, писала Deutsche Welle.

По словам журналиста немецкого национального телеканала, Лавров старался, прежде всего, показать глобальному Югу, что Россия не может быть изолирована. Это выступление было необходимо лидерам Южной Америки и другим союзникам России в ООН. «Оптическая иллюзия», - описал произошедшее Deutsche Welle (DW) высокопоставленный западный дипломат, пожелавший остаться неназванным.

Своим присутствием на ежегодной министерской встрече ОБСЕ Лавров смог создать напряжение между государствами-членами ОБСЕ еще до встречи политиков, сообщает DW.

Например, страны Балтии и Польша отказались участвовать в заседании ОБСЕ, назвав присутствие России морально неправильным. «Морально неправильно сидеть за столом с агрессором, который организует геноцид в Украине и ведет полномасштабную агрессивную войну против Украины», - цитирует DW слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, добавляя, что Украина также по понятным причинам отсутствует.

Северная Македония, нынешний председатель ОБСЕ, заявила, что Лавров был приглашен на встречу, чтобы выйти из тупика и обеспечить выживание организации. ОБСЕ не работает, потому что Россия использует свое право вето, чтобы заблокировать эту работу.