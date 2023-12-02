DW: Лавров получил то, что хотел от ОБСЕ

Сергей Лавров, которого на прошлой неделе пустили в зал ОБСЕ, получил то, за чем пришел. Он устроил оптическую иллюзию, чтобы показать глобальному Югу и другим союзникам России в ООН, что Москва не может быть полностью изолирована.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече регионального сообщества безопасности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Северной Македонии Скопье, выступив с презентацией о Западе и сидя в пресс-зале, полном журналистов, писала Deutsche Welle.
По словам журналиста немецкого национального телеканала, Лавров старался, прежде всего, показать глобальному Югу, что Россия не может быть изолирована. Это выступление было необходимо лидерам Южной Америки и другим союзникам России в ООН. «Оптическая иллюзия», - описал произошедшее Deutsche Welle (DW) высокопоставленный западный дипломат, пожелавший остаться неназванным.
Своим присутствием на ежегодной министерской встрече ОБСЕ Лавров смог создать напряжение между государствами-членами ОБСЕ еще до встречи политиков, сообщает DW.
Например, страны Балтии и Польша отказались участвовать в заседании ОБСЕ, назвав присутствие России морально неправильным. «Морально неправильно сидеть за столом с агрессором, который организует геноцид в Украине и ведет полномасштабную агрессивную войну против Украины», - цитирует DW слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, добавляя, что Украина также по понятным причинам отсутствует.
Северная Македония, нынешний председатель ОБСЕ, заявила, что Лавров был приглашен на встречу, чтобы выйти из тупика и обеспечить выживание организации. ОБСЕ не работает, потому что Россия использует свое право вето, чтобы заблокировать эту работу.
В Скопье Лавров подчеркнул, что Россия рассматривает ОБСЕ как всего лишь марионетку НАТО и ЕС и не верит в попытки восстановить работу организации, против чего выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, заявив, что Россия хочет уничтожить ОБСЕ.
По словам журналиста DW, министр иностранных дел России также отказался отвечать на вопрос немецкого журналиста, обвинив журналиста DW в беспристрастности и указав, что западные журналисты находятся под влиянием национальных правительств, в отличие от России, где в СМИ - свобода мнений.
Хотя было понятно, что во время выступления министра иностранных дел России в зале ОБСЕ сидели только так называемые младшие дипломаты, а не высшие политики или высший дипломатический корпус, Лаврову все же удалось вбить клин между западными странами, выяснило DW, ссылаясь, например, на то, что Северная Македония, которая позволила Лаврову принять участие, является страной НАТО.
«Мы только что снова стали свидетелями идеологического столкновения конкурирующих нарративов в Скопье», - подытожил старший научный сотрудник аналитического центра «Друзья Европы» в Брюсселе Джейми Ши.