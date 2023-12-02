Последствия реформы: жители Эстонии должны ждать несколько месяцев, чтобы получить место в доме призрения

Рут Рига, директор дома призрения Villa Alfred Рапламаа, рассказала, что желающие поселиться в их учреждении есть со всей Эстонии: Тарту, Рапламаа, Ида-Вирумаа. Совсем недавно двое клиентов приехали из Ляэне-Вирумаа. «Раньше у нас не было очереди, а сейчас около 20 человек и им приходится ждать по нескольку месяцев», - сказала Рига, опасаясь, что с наступлением Нового года очереди станут еще длиннее.

Грядет и повышение цен: «НДС растет, а с этим связаны энергия, вода, продукты питания и самая большая группа расходов - рабочая сила. Давление на заработную плату растет, что, вероятно, приведет к увеличению стоимости наших услуг», - сказала Кристи Райнберг, директор сети домов призрения Villa Alfred. Однако Рига сказала, что всем работникам по уходу значительно повысили зарплату, и сотрудники довольны.

По словам Рига, после реформы ни один из клиентов дома призрения не был внезапно признан здоровым и отправлен домой. Рейнберг добавила, что, если бы подобное произошло, это было бы похоже на нарушение прав человека.