ТУДА И ОБРАТНО ⟩ Виза в ЮАР: позорная загадка внешней политики Эстонии

За последние несколько десятилетий свобода передвижения эстонцев невероятно расширилась. Больше не нужна виза ни в Канаду, ни в США (достаточно электронного разрешения), нет необходимости ехать в Хельсинки для получения документов на бразильскую визу, а поездка в Париж или Мюнхен так же проста, как поездка в другой город. Но не со всем миром так.