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ТУДА И ОБРАТНО ⟩ Виза в ЮАР: позорная загадка внешней политики Эстонии

Кристер Киви
, журналист
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Болельщики размахивают Флагами ЮАР. Иллюстративное фото.
Болельщики размахивают Флагами ЮАР. Иллюстративное фото. Фото: ALEXANDER JOE/AFP

За последние несколько десятилетий свобода передвижения эстонцев невероятно расширилась. Больше не нужна виза ни в Канаду, ни в США (достаточно электронного разрешения), нет необходимости ехать в Хельсинки для получения документов на бразильскую визу, а поездка в Париж или Мюнхен так же проста, как поездка в другой город. Но не со всем миром так.

Тот, кто хочет поехать в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), чтобы продегустировать местного вина, полюбоваться уникальными пейзажами Кейптауна или поучаствовать в сафари, возвращается в 1990-е годы. Для получения визы требуется собрать большое количество ненужных бумаг, включая выписки с банковского счета за три месяца и письмо-разрешение от работодателя. Проживание в отеле необходимо бронировать заранее как минимум на один день пребывания в ЮАР.

Затем огромный пакет документов (при поездке с детьми все документы необходимо дублировать) необходимо отправить в Стокгольм, где дело со временем будет рассмотрено. Это может занять месяц, но самые осторожные туроператоры допускают и два. Иногда паспорта терялись. «Совершенно невообразимо, на что нам приходится из-за такой ​​ерунды, - говорит сотрудница турфирмы. - Они не отвечают на электронные письма, не отвечают на телефонные звонки. Ненормальная ситуация».

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