ТУДА И ОБРАТНО ⟩ Виза в ЮАР: позорная загадка внешней политики Эстонии

За последние несколько десятилетий свобода передвижения эстонцев невероятно расширилась. Больше не нужна виза ни в Канаду, ни в США (достаточно электронного разрешения), нет необходимости ехать в Хельсинки для получения документов на бразильскую визу, а поездка в Париж или Мюнхен так же проста, как поездка в другой город. Но не со всем миром так.
Тот, кто хочет поехать в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), чтобы продегустировать местного вина, полюбоваться уникальными пейзажами Кейптауна или поучаствовать в сафари, возвращается в 1990-е годы. Для получения визы требуется собрать большое количество ненужных бумаг, включая выписки с банковского счета за три месяца и письмо-разрешение от работодателя. Проживание в отеле необходимо бронировать заранее как минимум на один день пребывания в ЮАР.