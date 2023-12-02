Европейская прокуратура расследует возможное мошенничество с субсидиями в Эстонии

По инициативе Европейской прокуратуры полиция в четверг провела обыски в волости Пыльтсамаа в связи с проектом обновления уличного освещения, однако обвинения пока никому не предъявлены. По словам представителей прокуратуры, у них есть основания полагать, что были запрошены субсидии на несуществующее уличное освещение.
Европейская прокуратура расследует заявку на получение субсидии для проекта по обновлению уличного освещения в волости Пылтсамаа, финансируемого Фондом сплочения ЕС и Центром экологических инвестиций (KIK).
По данным прокуратуры, у них есть основания полагать, что на момент подачи заявки некоторые участки улиц вообще не имели освещения и следовательно, не соответствовали требованиям законодательства для подачи заявки на получение субсидии. Однако на чертежах, представленных в Европейский союз, было изображено уличное освещение.
Работы выполняла частная компания, единственным акционером которой является волость Пыльтсамаа. В феврале компания подтвердила, что все работы завершены и впоследствии подала заявку на получение субсидии на те участки улицы, где было установлено освещение. «Потенциальный ущерб для бюджета ЕС по этим участкам составляет около 35 000 евро», - заявили в прокуратуре.
Департамент полиции и погранохраны провел обыски в помещениях одной компании и одного подрядчика, а также в доме и на рабочем месте одного человека. В ходе обысков были изъяты документы и улики.
По данным Европейской прокуратуры, расследование продолжается и пока никому не предъявлены обвинения.