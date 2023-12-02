Израиль объявил сегодня, что отозвал переговорщиков Моссада из Катара, поскольку переговоры о продлении перемирия между Израилем и ХАМАС зашли в тупик.
ВОЙНА ИЗРАИЛЯ И ХАМАС ⟩ Израиль отозвал переговорщиков, протестующий поджег себя на демонстрации в поддержку Палестины
«После того, как переговоры зашли в тупик, глава Моссада Дэвид Барни приказал своей команде вернуться в Израиль из Дохи по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху», - сообщает агентство Франс Пресс в заявлении офиса Нетаньяху.
Политический протест принимает крайние формы
В то же время палестинский сторонник поджег себя перед израильским консульством в американском штате Джорджия, сообщает BBC. Охваченный огнем протестующий госпитализирован с тяжелыми травмами и остается в критическом состоянии.
По данным полиции, протестующий поджег себя бензином, при нем был найден палестинский флаг. На данный момент личность и пол протестующего неизвестны.
«Мы считаем, что здание консульства защищено, и в настоящее время не видим для него угрозы, - объяснил инцидент начальник полиции Атланты Дарин Ширбаум. - Мы считаем, что это был акт политического протеста».
При этом, по данным местной полиции, охранник израильского консульства получил ожоги ног и запястий и также был доставлен в больницу.
«Трагично видеть, как гнев и ненависть к Израилю принимают такие ужасные формы», - заявила израильский дипломат Анат Султан-Дадон.
Боевые действия между Израилем и ХАМАС возобновились вчера утром после семидневного прекращения огня, пишет BBC.
Сегодняшние шаги Франции и Турции
По данным AFP, президент Франции Эммануэль Макрон призвал сегодня со своей стороны активизировать усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа.
«Эта ситуация требует больших усилий для достижения прекращения огня», - заявил Макрон в кулуарах переговоров по климату COP28, проходивших в Дубае.
Он заявил, что необходимо обеспечить освобождение всех заложников, захваченных ХАМАС, допуск гуманитарной помощи в Газу и безопасность Израиля.
Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил растущее давление со стороны США с целью разорвать исторические связи Анкары с исламистским движением ХАМАС.
Глава отдела финансирования борьбы с терроризмом Министерства финансов США
Брайан Нельсон выразил глубокую обеспокоенность прошлыми отношениями Анкары с ХАМАС во время визита в Турцию на этой неделе.
Нельсон признал, что Вашингтон не выявил финансовой поддержки ХАМАС Турцией с момента начала войны в Газе, но заявил, что Анкара помогала ХАМАС получать финансирование в прошлом и теперь должна использовать свои собственные законы, чтобы предотвратить возможное финансирование в будущем.
В то же время Эрдоган возразил, что Вашингтон прекрасно знает, что Турция не считает ХАМАС террористической организацией.
«Прежде всего, ХАМАС - это реальность в Палестине. ХАМАС - партия, которая участвовала в выборах и победила на них. Мы формируем нашу внешнюю политику исключительно исходя из интересов Турции и ожиданий нашего народа. Я уверен, что наши партнеры ценят последовательные и взвешенные внешнеполитические шаги Турции в условиях гуманитарных кризисов и конфликтов», - сказал президент Турции.
7 октября в результате нападения ХАМАС на Израиль погибло 1200 человек и было взято около 240 заложников. По данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАСом, в ходе израильской контроперации в секторе Газа погибло около 15 000 человек.
Война вызвала сотни протестов по всему миру - в поддержку как палестинцев, так и израильтян, резюмировала BBC.