Сб, 2.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ВОЙНА ИЗРАИЛЯ И ХАМАС ⟩ Израиль отозвал переговорщиков, протестующий поджег себя на демонстрации в поддержку Палестины

Postimees
Facebook
Comments
Полиция задержала пять человек на демонстрации в поддержку Палестины.
Полиция задержала пять человек на демонстрации в поддержку Палестины. Фото: Mihkel Maripuu

Израиль объявил сегодня, что отозвал переговорщиков Моссада из Катара, поскольку переговоры о продлении перемирия между Израилем и ХАМАС зашли в тупик.

«После того, как переговоры зашли в тупик, глава Моссада Дэвид Барни приказал своей команде вернуться в Израиль из Дохи по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху», - сообщает агентство Франс Пресс в заявлении офиса Нетаньяху.

Политический протест принимает крайние формы

В то же время палестинский сторонник поджег себя перед израильским консульством в американском штате Джорджия, сообщает BBC. Охваченный огнем протестующий госпитализирован с тяжелыми травмами и остается в критическом состоянии.

По данным полиции, протестующий поджег себя бензином, при нем был найден палестинский флаг. На данный момент личность и пол протестующего неизвестны.

«Мы считаем, что здание консульства защищено, и в настоящее время не видим для него угрозы, - объяснил инцидент начальник полиции Атланты Дарин Ширбаум. - Мы считаем, что это был акт политического протеста».

При этом, по данным местной полиции, охранник израильского консульства получил ожоги ног и запястий и также был доставлен в больницу.

«Трагично видеть, как гнев и ненависть к Израилю принимают такие ужасные формы», - заявила израильский дипломат Анат Султан-Дадон.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС возобновились вчера утром после семидневного прекращения огня, пишет BBC.

Сегодняшние шаги Франции и Турции

По данным AFP, президент Франции Эммануэль Макрон призвал сегодня со своей стороны активизировать усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа.

«Эта ситуация требует больших усилий для достижения прекращения огня», - заявил Макрон в кулуарах переговоров по климату COP28, проходивших в Дубае.

Он заявил, что необходимо обеспечить освобождение всех заложников, захваченных ХАМАС, допуск гуманитарной помощи в Газу и безопасность Израиля.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил растущее давление со стороны США с целью разорвать исторические связи Анкары с исламистским движением ХАМАС.

Глава отдела финансирования борьбы с терроризмом Министерства финансов США

Брайан Нельсон выразил глубокую обеспокоенность прошлыми отношениями Анкары с ХАМАС во время визита в Турцию на этой неделе.

Нельсон признал, что Вашингтон не выявил финансовой поддержки ХАМАС Турцией с момента начала войны в Газе, но заявил, что Анкара помогала ХАМАС получать финансирование в прошлом и теперь должна использовать свои собственные законы, чтобы предотвратить возможное финансирование в будущем.

В то же время Эрдоган возразил, что Вашингтон прекрасно знает, что Турция не считает ХАМАС террористической организацией.

«Прежде всего, ХАМАС - это реальность в Палестине. ХАМАС - партия, которая участвовала в выборах и победила на них. Мы формируем нашу внешнюю политику исключительно исходя из интересов Турции и ожиданий нашего народа. Я уверен, что наши партнеры ценят последовательные и взвешенные внешнеполитические шаги Турции в условиях гуманитарных кризисов и конфликтов», - сказал президент Турции.

7 октября в результате нападения ХАМАС на Израиль погибло 1200 человек и было взято около 240 заложников. По данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАСом, в ходе израильской контроперации в секторе Газа погибло около 15 000 человек.

Война вызвала сотни протестов по всему миру - в поддержку как палестинцев, так и израильтян, резюмировала BBC.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх