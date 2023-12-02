ВОЙНА ИЗРАИЛЯ И ХАМАС ⟩ Израиль отозвал переговорщиков, протестующий поджег себя на демонстрации в поддержку Палестины

«После того, как переговоры зашли в тупик, глава Моссада Дэвид Барни приказал своей команде вернуться в Израиль из Дохи по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху», - сообщает агентство Франс Пресс в заявлении офиса Нетаньяху.

Политический протест принимает крайние формы

В то же время палестинский сторонник поджег себя перед израильским консульством в американском штате Джорджия, сообщает BBC. Охваченный огнем протестующий госпитализирован с тяжелыми травмами и остается в критическом состоянии.

По данным полиции, протестующий поджег себя бензином, при нем был найден палестинский флаг. На данный момент личность и пол протестующего неизвестны.

«Мы считаем, что здание консульства защищено, и в настоящее время не видим для него угрозы, - объяснил инцидент начальник полиции Атланты Дарин Ширбаум. - Мы считаем, что это был акт политического протеста».

При этом, по данным местной полиции, охранник израильского консульства получил ожоги ног и запястий и также был доставлен в больницу.

«Трагично видеть, как гнев и ненависть к Израилю принимают такие ужасные формы», - заявила израильский дипломат Анат Султан-Дадон.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС возобновились вчера утром после семидневного прекращения огня, пишет BBC.

Сегодняшние шаги Франции и Турции

По данным AFP, президент Франции Эммануэль Макрон призвал сегодня со своей стороны активизировать усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа.