Журналист: мы мечтаем об атомной электростанции, но не можем запустить даже Ауверескую станцию

В сегодняшней программе Keskpäevatund на радио Kuku журналисты Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Марек Страндберг обсудили самые важные события недели.
На этой неделе вышел опрос, показывающий, что думают эстонские политические партии о внедрении ядерной энергии. Результаты опроса показали, что Партия реформ, «Ээсти 200» и EKRE выступают за атомную энергетику, социал-демократы - против, а Центристская партия и «Отечество» пока не высказываются по этому вопросу.
«Координатором развития атомной энергетики в Эстонии является компания Fermi Energia, которую возглавляет или, по крайней мере, представляет на публике бывший руководитель Eesti Energia Сандор Лийве, заявивший в интервью Postimees, что о бессмысленном месторождении сланца, которое было куплено им в пустыне Юта в США, он не помнит, но в то же время работает над атомной энергией», - сказал Хыбемяги.
Он добавил, что, поскольку одним из возможных мест строительства АЭС является прибрежный поселок Летипеа, где живет бывший журналист Энно Таммер, известный своей целеустремленностью в достижении цели, вполне вероятно, что в будущем мы увидим такие же масштабные антиядерные демонстрации, как в Германии и Великобритании.
«Если вы посмотрите на Финляндию, где есть очень хорошая, новая атомная электростанция, которую почему-то никак не могут заставить работать, то это в некотором роде похоже на Ауверескую электростанцию, к которой также приложил руку Сандор Лийве», - добавил Страндберг.
«На этой неделе у меня также есть несколько очень позитивных новостей для энтузиастов атомной энергетики. Наши ядерные страсти и проблемы могут разрешиться неожиданным образом. Например, в Швеции наметилась тенденция, что к 2035 году, когда Эстонии вряд ли удастся построить какую-либо из утопических атомных электростанций, которые сегодня не существуют даже в виде прототипов и на строительство которых может уйти 9-11 лет, в Швеции будут построены новые атомные электростанции мощностью около 4500 мегаватт. Я думаю, что для обеспечения энергетической безопасности правительство должно начать переговоры со шведами о том, как можно направить деньги, чтобы построить там несколько более крупные атомные электростанции. И проложить кабели - это самое безопасное для нас решение. Если их много, их нельзя перерезать», - сказал Страндберг.
«Атомная электростанция - это не система, которая будет работать сама по себе, как мы видим в Финляндии на примере третьего ядерного реактора Олкилуото, с которым тоже постоянно возникают проблемы. Ключ к энергии будущего - это всегда сотрудничество. А не в том, чтобы пытаться построить атомную станцию самостоятельно, скрестив зубы, без какого-либо опыта технологической безопасности. Аувереская электростанция гораздо проще, чем один ядерный реактор. Ее еще не удалось ввести в эксплуатацию. Может быть, нам стоит посмотреть на себя, на то, какие мы растяпы как народ, и принять решение, которое мы можем себе позволить», - добавил он.
«Крупные страны дали на климатической конференции множество захватывающих обещаний, которые они, как правило, не выполняют, или говорят: "Мы займемся этим в другой раз, когда ситуация улучшится", что разрушило все доверие к климатической конференции. Но несуразица в Дубае, где выяснилось, что председатель конференции, глава крупной нефтяной компании, уже договорился с делегациями разных стран, что он будет вести там с ними обычный нефтяной бизнес. После этой сделки со стороны нефтяных шейхов у меня пропало все доверие к климатической конференции», - сказал Хыбемяги.
«Разговоры в Объединенных Арабских Эмиратах о немедленном прекращении добычи нефти сами по себе абсурдны и нелепы. Это не тот путь, по которому пойдет мир в ближайшие десятилетия», - добавил Рууссаар.
Конечно, нельзя было обойти вниманием и самый важный вопрос недели - снег. «Время от времени случается так, что снег выпадает в таких огромных количествах, что автомобили уже не могут передвигаться. В районе Падаорг машины застряли в снегу и транспортным службам потребовалось много времени, чтобы добраться до них. Такое случается на шоссе, но в Таллинне все это видели и неловко повторять это снова: снег всегда выпадает неожиданно, хотя его ждали весь год», - сказал Хыбемяги.
«В то время как правящая коалиция любит говорить о необходимости сделать государство тоньше, сейчас во время этой метели в Падаорг местный чиновник пытался организовать помощь и сказал, что государство слишком тонкое. Ситуация такова, что снегоуборочные машины в случае необходимости находятся в нескольких километрах, а на полях больше нет снежных заграждений. И хотя такие снегопады у нас случаются не слишком часто, если для расчистки участка дороги машине приходится ехать за 35 или 40 километров, это немного смешно в такой маленькой стране, как Эстония», - сказал Рууссаар.