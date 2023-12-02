Журналист: мы мечтаем об атомной электростанции, но не можем запустить даже Ауверескую станцию

«Атомная электростанция - это не система, которая будет работать сама по себе, как мы видим в Финляндии на примере третьего ядерного реактора Олкилуото, с которым тоже постоянно возникают проблемы. Ключ к энергии будущего - это всегда сотрудничество. А не в том, чтобы пытаться построить атомную станцию самостоятельно, скрестив зубы, без какого-либо опыта технологической безопасности. Аувереская электростанция гораздо проще, чем один ядерный реактор. Ее еще не удалось ввести в эксплуатацию. Может быть, нам стоит посмотреть на себя, на то, какие мы растяпы как народ, и принять решение, которое мы можем себе позволить», - добавил он.

«Крупные страны дали на климатической конференции множество захватывающих обещаний, которые они, как правило, не выполняют, или говорят: "Мы займемся этим в другой раз, когда ситуация улучшится", что разрушило все доверие к климатической конференции. Но несуразица в Дубае, где выяснилось, что председатель конференции, глава крупной нефтяной компании, уже договорился с делегациями разных стран, что он будет вести там с ними обычный нефтяной бизнес. После этой сделки со стороны нефтяных шейхов у меня пропало все доверие к климатической конференции», - сказал Хыбемяги.

«Разговоры в Объединенных Арабских Эмиратах о немедленном прекращении добычи нефти сами по себе абсурдны и нелепы. Это не тот путь, по которому пойдет мир в ближайшие десятилетия», - добавил Рууссаар.

Конечно, нельзя было обойти вниманием и самый важный вопрос недели - снег. «Время от времени случается так, что снег выпадает в таких огромных количествах, что автомобили уже не могут передвигаться. В районе Падаорг машины застряли в снегу и транспортным службам потребовалось много времени, чтобы добраться до них. Такое случается на шоссе, но в Таллинне все это видели и неловко повторять это снова: снег всегда выпадает неожиданно, хотя его ждали весь год», - сказал Хыбемяги.