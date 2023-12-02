Каллас в Дубае: для спасения от климатического кризиса нужны дела, а не пустые слова

По словам премьер-министра Каи Каллас, преодоление климатического кризиса требует от нас больших совместных усилий. «Необходимо сократить количество выбросов углекислого газа и одновременно увеличить долю возобновляемой энергетики. Нам нужно утроить долю возобновляемой энергии в мире к 2030 году и повысить энергоэффективность, заменяя ископаемое топливо. Нам нужен амбициозный результат переговоров здесь, в Дубае, а также конкретные обещания стран повысить свои национальные климатические цели», - сказала Каллас.

В своем выступлении премьер-министр Эстонии призвала других глав государств и правительств к действию и рассказала, что делает Эстония для достижения климатической нейтральности. «Мы в Эстонии уже действуем, и климат находится в фокусе наших усилий. Мы исходим из того, что интересы окружающей среды не являются вторничными по сравнению с интересами экономики. Меньшее воздействие на окружающую среду является конкурентным преимуществом. Речь идет о двойном переходе в Эстонии, в центре внимания которого - цифровая и зеленая революции. Сегодня технологические решения позволяют Эстонии проводить зеленую реформу, в которой участвует все общество, - пояснила Каллас. - Мы хотим быть примером для других в осуществлении зеленой революции. Впервые наши цифровые и зеленые компании делятся своим опытом на COP в собственном павильоне Эстонии».