Лось выбежал на дорогу и спровоцировал серьезную аварию

Из-за дорожно-транспортного происшествия на 149-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Тартуском уезде движение было несколько часов нарушено.
По сообщению Департамента полиции и погранохраны, сегодня в 17:20 у деревни Синикюла на 149-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, лось выбежал перед автомобилем Mercedes, ехавшим в сторону Таллинна. Водитель попытался объехать лося, но автомобиль потерял управление и столкнулся со встречным Audi.
В результате аварии пострадала 26-летняя пассажирка Audi, которая была доставлена в больницу. Водитель Audi, 31-летний мужчина и 48-летняя водитель Mercedes в аварии не пострадали. Все они были пристегнуты ремнями безопасности.
Лось в аварии не пострадал.
Движение на месте происшествия было несколько часов нарушено.