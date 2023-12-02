На шоссе Таллинн-Тарту нарушено движение: лось выбежал на дорогу и спровоцировал серьезную аварию

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, сегодня в 17:20 у деревни Синикюла на 149-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, лось выбежал перед автомобилем Mercedes, ехавшим в сторону Таллинна. Водитель попытался объехать лося, но автомобиль потерял управление и столкнулся со встречным Audi.

В результате аварии пострадала 26-летняя пассажирка Audi, которая была доставлена в больницу. Водитель Audi, 31-летний мужчина и 48-летняя водитель Mercedes в аварии не пострадали. Все они были пристегнуты ремнями безопасности.