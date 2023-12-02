«Это был удар в спину»: как закрытие российско-финской границы разделило семьи

Финляндия полностью закрыла границу с Россией до 13 декабря. Корреспондентка DW побывала на последнем открытом КПП в Лапландии незадолго до прекращения его работы, а также поговорила с русскоязычными жителями Финляндии о том, как закрытие границы лишило их возможности видеть своих близких.

Граница за сутки до закрытия: ноль просителей убежища

В конце ноября на самом северном КПП на границе Финляндии и России «Райа-Йоосеппи» световой день длится всего лишь пару часов. Все в снегу, температура около минус десяти. Вокруг - никого. Разве что парочка замерзших журналистов, ожидающих появления просителей убежища. С тех пор как Финляндия закрыла все другие КПП на границе с Россией, мигранты из третьих стран стали добираться и до этого, самого труднодоступного погранперехода - в более чем 1000 километрах от Хельсинки и в 250 километрах от Мурманска. Всего за это время здесь запросили убежище 63 человека.

После конца рабочего дня финские пограничники проводят для журналистов небольшую экскурсию. «Беженцы приезжают оттуда», - глава пограничной службы Веса Арфман указывает в сторону России. Дальше он ведет нас к контейнеру, где пограничники собрали брошенный «транспорт» (переходить пешком границу нельзя). Там грудой навалены велосипеды - с замерзшими колесами и покрытыми снегом рамами. «Теперь это собственность финского государства, возможно, они будут проданы с аукциона», - поясняет другой сотрудник погранслужбы, Сантери Кому.