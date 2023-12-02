Лаури Хуссар: звезда, которая так и не зажглась

12 ноября был последний день выдвижения кандидатур на пост председателя партии Eesti 200. Лаури Хуссар поруководил этой партией чуть больше года и недавно заявил о своей отставке. На Хуссара возлагались большие надежды, но они не оправдались. Что-то пошло категорически не так.
Коммуникационный провал специалиста по коммуникации – пожалуй, самое точное определение ситуации, которая сложилась сегодня и вокруг партии Eesti 200, и вокруг ее председателя. Это не значит, что у партии нет настоящих внутренних проблем, но такие проблемы есть у всех партий. В данном случае неспособность руководителя сгладить углы и преподнести ситуацию в правильном свете дорого обошлись и самой партии, и председателю.
Медиаэксперт в теории
Лаури Хуссар проработал в сфере медиа почти четверть века, прежде чем решил сделать довольно распространенный среди эстонских журналистов шаг – пойти в политику. Он возглавил партию за пять месяцев до выборов, отобрав пост у единственного на тот момент заметного и значимого политика партии Eesti 200 Кристины Каллас.
За Лаури Хуссара проголосовало чуть больше половины участников съезда партии, но для человека, не имевшего раньше опыта и авторитета в политике, это был очень хороший результат. Он говорил об огромном кредите доверия от членов партии, которые решили, что Хуссар справится лучше, чем занимавшая ранее пост председателя Кристина Каллас. На мартовских парламентских выборах Eesti 200 тоже показала прекрасный для новой партии результат. Можно смело утверждать, что огромный аванс сделали и избиратели своей партии, и члены партии ее новому руководителю.
При этом сверхусилий не пришлось делать никому, достаточно было соответствовать запросу на новизну и свежее дыхание. Очевидно, что именно этого хотели члены партии, голосуя за Лаури Хуссара. Никаких заметных со стороны причин менять председателя на нового не было. У партии не было больших провалов, за Кристиной Каллас не значилось и сейчас нет никаких скандалов и репутационных потерь. К ней нет и претензий с точки зрения профессионализма – Каллас может считаться одним из немногих настоящих профессионалов-технократов в составе нынешнего правительства. Тем не менее, Хуссар смог убедить своих сторонников, что он будет еще сильнее.
Журналист Вилья Кийслер: «Почему вы не хотите прямо признать, что не справились с должностью руководителя партии и поэтому уходите?»
На выборах в парламент он действительно привел партию к хорошему результату. Однако, тут большой вопрос, его ли это заслуга. Партии было не слишком трудно получить свои 14 мандатов за счет старых и опытных игроков: избиратели центристов и социал-демократов уже искали нового пристанища для своих голосов и нашли его. Увы, вскоре выяснилось, что запрос этой части общества на перемены не смогли удовлетворить ни партия, ни ее председатель: за полгода партия умудрилась растерять весь выданный ей кредит доверия.
Коммуникация – дело тонкое
Всю свою взрослую профессиональную жизнь Лаури Хуссар смотрел на политиков с другой стороны условной видеокамеры. Сейчас он сам оказался в положении человека, который должен доводить до общества по возможности содержательные, правдивые и при этом полезные для себя и партии месседжи. И вот тут произошел явный затык – рейтинг партии камнем полетел вниз, а руководство не смогло его удержать. Сегодня рейтинг Eesti 200 опасно приблизился к пятипроцентному порогу.
Член партии и ее крупный спонсор Йоаким Хелениус не скрывает своего разочарования таким положением дел. В интервью Postimees он сказал прямо: «Это, безусловно, обострение кризиса. Кризис в том, что было принято много неправильных решений. Со времен коалиционных переговоров, когда наша собственная очень хорошая предвыборная программа была выброшена за борт ради хороших позиций в коалиции, одно плохое решение следовало за другим». Рейтинг уже упал до пяти процентов, и люди, ответственные за плохие решения и плохое руководство – это не те люди, которые могут повести партию вперед, считает Йоаким Хелениус.
Лаури Хуссар – политик, журналист, медиаэксперт.
С 10 апреля - председатель Рийгикогу.
Родился 4 сентября 1973 в Выру.
Закончил Вырускую среднюю школу №1 и факультет теологии Тартуского университета.
С 1998 года начал карьеру как журналист, был репортером, редактором новостей,
ведущим на радио и телевидении.
В 2016–2018 годах был главным редактором Postimees, преподавателем по медиа и коммуникации с общественностью.
В начале 2019 года вступил в партию Eesti 200.
На выборах в Рийгикогу 2019 г. набрал 1300 голосов, но не был избран, на выборах 2023 г. набрал 3343 голоса и прошел в парламент.
В октябре 2022 года был избран председателем партии, а в ноябре 2023 г. заявил о своей отставке.
В этой ситуации решение Лаури Хуссара уйти в отставку с поста председателя выглядит вполне логично – не справился, значит нужно нести ответственность. Но оказалось, что председатель партии готов понести ответственность только фактически, то есть потерять пост. Нести репутационные издержки ему не хочется, поэтому признавать, что не справился, Хуссар не стал.
Формально отставку с поста руководителя партии объяснили тем, что Хуссару стало сложно совмещать руководство партией и руководство парламентом в качестве спикера. Так себе объяснение, по правде говоря. Андрус Ансип и Юри Ратас успешно совмещали должности председателя партии и премьер-министра, Кая Каллас справляется с этой ношей сейчас, явно не собираясь облегчать ее себе. Более того, несмотря на падение рейтинга Партии реформ, она снова выдвинула свою кандидатуру на пост председателя партии и конкурентов у Каи Каллас нет.
Журналисты не поверили объяснениям Лаури Хуссара, что дело в сложной парламентской ситуации. Вилья Кийслер, которая взяла у Хуссара интервью, не меньше пяти раз задала прямой вопрос: «Лаури, почему вы не признаете, что вы не справились с должностью председателя? Зачем вы придумываете неправдоподобные объяснения?». Мы задали бы тот же вопрос, но Хуссар не ответит. Очевидно, такую тактику выбрал он сам и для себя, и для партии.
С одной стороны, его понять можно. Ничего откровенно плохого или неправильного на своей должности он не сделал: он лично не связан ни с каким крупным скандалом, он не принимал решений о налоговой реформе. Символом крайне непопулярных в народе налоговых новшеств стала Кая Каллас, а вовсе не спикер парламента.
Как отметил обозреватель Rus.Postimees Павел Соболев, первый скандал с партией Eesti 200 был сугубо персональным, касавшимся Йоханны-Марии Лехтме. Но вот в ситуации, когда Eesti 200 подписалась под налоговой реформой и не потребовала после транспортного скандала отставки Каи Каллас, для партии наступила, что называется, коллективная ответственность.
В случае такой ответственности вина за общие ошибки персонифицируется в руководителе, хотя на персональном уровне Лаури Хуссар подвергался заметной критике лишь за то, что не умел прятать от камер записки, лежавшие перед ним в зале заседаний Рийгикогу. Однако если бы партия не прибегла к кадровому оргвыводу, возможно, это был бы сигнал в духе того, что в руководстве партии считают, что с ней все в порядке, и это могло бы не понравиться многим из тех симпатизантов Eesti 200, которые до сих пор сохраняют ей верность при общении с социологами.
Боливар не вынесет двоих
Так или иначе, сам Хуссар продолжает утверждать, что у него все хорошо, он прекрасно справлялся, но теперь устал и два стула стали тяжелы. «Я был председателем, который привел партию в Рийгикогу, - заявил он в интервью. - К сегодняшнему дню можно сказать, что мы добились очень хороших результатов на выборах и реализовали многие политические позиции партии. Eesti 200 добилась утверждения равенства брака, что является самым важным политическим решением за последние десятилетия. Мы сделали очень сильный шаг вперед в построении ориентированного на личность государства, в школьной языковой реформе, в том числе - в вопросах организации работы всей школьной сети, так что партия, безусловно, принесла новые веяния в эстонский политический ландшафт».
Лаури Хуссар: «Я был председателем, который привел партию Eesti 200 в Рийгикогу. Мы добились очень хороших результатов на выборах».
По словам Хуссара, сейчас в эстонской политике очень сложное время. В Рийгикогу коалиция столкнулась с самой большой волной препятствий работе за всю историю, которая, по словам канцлера юстиции Юлле Мадизе, также и является посягательством на конституционный строй. Хуссар считает, когда работа Рийгикогу настолько серьезно нарушена, на этой работе необходимо сосредоточиться. Увы, для того чтобы справиться с управлением парламентом, нужно не время, а высокая квалификация, умение общаться с оппозицией и политический вес. Ничем из этого Хуссар не обладает, поэтому не очень верится, что когда он «сосредоточится», то обструкции прекратятся.
Йоаким Хелениус написал членам партии, что она находится в глубоком кризисе. По его словам, члены партии ему звонят и спрашивают, как им быть в сложившейся ситуации. Они не удовлетворены действиями партийных лидеров. «Я задумался об этом сейчас, и мне кажется, что все это еще не поздно изменить… То, что происходит в Eesti 200, нельзя назвать демократией. То, что делается, это мероприятие небольшой властной элиты, которая устраивает дела так, чтобы все ее собственные преимущества были обеспечены без возможности участия членов партии в этом очень важном решении».