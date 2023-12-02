Лаури Хуссар: звезда, которая так и не зажглась

Лаури Хуссар – политик, журналист, медиаэксперт.

С 10 апреля - председатель Рийгикогу.

Родился 4 сентября 1973 в Выру.

Закончил Вырускую среднюю школу №1 и факультет теологии Тартуского университета.

С 1998 года начал карьеру как журналист, был репортером, редактором новостей,

ведущим на радио и телевидении.

В 2016–2018 годах был главным редактором Postimees, преподавателем по медиа и коммуникации с общественностью.

В начале 2019 года вступил в партию Eesti 200.

На выборах в Рийгикогу 2019 г. набрал 1300 голосов, но не был избран, на выборах 2023 г. набрал 3343 голоса и прошел в парламент.

В октябре 2022 года был избран председателем партии, а в ноябре 2023 г. заявил о своей отставке.