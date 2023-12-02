Сланцевая промышленность недовольна распределением средств Фонда справедливого перехода

«Фонд был представлен как решение проблемы диверсификации экономики, но на самом деле условия фонда крайне ограничительны и идеалистичны, а в контексте циркулярной экономики, по сути, практически исключено соответствие проектов циркулярной экономики условиям фонда справедливого перехода», - сказал глава VKG Ахти Асманн.

Совсем недавно компания VKG, которая пыталась построить завод по переработке пластиковых отходов при поддержке Фонда справедливого перехода, получила отрицательный ответ, поскольку Фонд посчитал, что газ, образующийся при переработке пластика, является ископаемым топливом, которое нельзя сжигать.