Сгорел на работе? ⟩ Советы психолога: как избежать профессионального выгорания

Синдром выгорания может проявляться очень многообразно, это зависит от личностных характеристик и факторов среды, в которых находится человек. Важно отслеживать, как меняется ваше эмоциональное и физическое состояние, чтобы вовремя отреагировать на изменения. Отсутствие эмоций, повышенная раздражительность, тревога, заторможенность, потеря веры в себя, формальное выполнение работы, ощущение полной безнадежности – всё это сигналы, что пора перестраивать жизненные привычки и возвращаться к себе.

Впрочем, если во время работы появляется усталость и желание отдохнуть, не хочется утром вставать на любимую работу, появилось безразличие к еде – это тоже признаки, которые нельзя игнорировать.

По словам Ольги Хийело, современный мир создает идеальные условия для выгорания – люди проводят за экраном монитора 8-10 часов в день, мало бывают на свежем воздухе и мало общаются друг с другом лично. Нагрузки сверх нормы, отсутствие удовлетворяющей оплаты труда, нездоровые отношения на работе – одни из причин этого феномена.

Выгоранию больше подвержены жители больших городов. «Это связано напрямую с темпом жизни, конкуренцией, – объясняет психолог. – Вы себя без конца с кем-то сравниваете, и чем выше планка, тем больше чувствуете несоответствие, тянетесь на цыпочках, и в какой-то момент вам становится все равно. В этом плане наше коллективное сознание роднит нас с азиатами».

«Да, азиаты мы»?