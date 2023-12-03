Будни садоводов ⟩ Декабрь уж наступил, а дел еще полно

Осень в этом году выдалась удивительно теплой, да и ноябрь особенно не пугал. Но зима все-таки пришла, и председатель Таллиннского клуба огородников и садоводов-любителей Лев Пылкин надеется, что каждый огородник как следует подготовился к ее приходу. Знающие люди уже привели свои приусадебные участки в порядок, но вот начинающие садоводы нуждаются в мудрых советах, которые пригодятся если не в этом году, то в следующем обязательно.
Что же нужно было сделать поздней осенью на своих участках? Это обсуждали в комментариях и пользователи популярной группы «Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии» в Facebook. Многие из них живут в частных домах и на хуторах и занимаются садоводством практически профессионально. Тем не менее, дискуссии в группе не прекращаются. Вот, например, тема мульчирования.
«Посадил чеснок и закидал листьями, где-то вычитал, что советовали замульчировать. Правильное решение?» - задается вопросом участник группы.
«Это правильное решение, - подтверждает Пылкин. – Мульчу можно купить в специализированном магазине, но лучше сделать ее своими руками. Для того чтобы ваш чеснок дал хороший урожай, используйте скошенную траву, листья, ветки. В конце концов, я уже несколько раз рассказывал, какую пользу приносят специально посаженные сидераты. Сквозь слой мульчи чеснок весной прекрасно прорастет, а вот сорнякам, на радость садоводу, это не удастся».
«Конечно, все уже давно укрыли розы, но нужно помнить, что чрезмерное укутывание способствует появлению влажности и высокой температуры, а это губительно для многих многолетников: растения начнут преть. Поэтому используйте лапник или имеющийся в продаже укрывной материал кателор, я рекомендую с плотностью 17 граммов на 1 метр. Если выпадет снег, то ваши розы будут в безопасности», - советует опытный садовод.
Забота у нас такая
«Не забудьте про пернатых. Почистите скворечники, синичники, положите в кормушки зерныщки, семечки подсолнечника. Привлекайте в свой сад птиц, и весной они будут активно работать в вашем саду, уничтожая вредителей, - объясняет Лев Пылкин. - Да, водоплавающих птиц кормить запрещено, но в холода, особенно когда земля плотно покроется снегом, подкармливать птичек не возбраняется. Правда, не стоит кормить их хлебом и остатками с вашего стола».
Когда наступают холода, к жилищу человека тянутся и крысы с мышами, и ваш дачный участок, ваш садовый домик может подвергнуться нападению. Как рассказал Пылкин, одна дачница не убрала на зиму постельное белье с кроватей, и можете представить, во что превратились ее одеяла!
«Злодеям-грызунам нужно противодействовать – подложите им отравленную подкормку. Но не абы где! Не кладите крысиный яд в центре комнаты или на кухне. Крысы и мыши перемещаются вдоль стен, поэтому отравленную подкормку раскладывают именно в этих местах. Есть и народные средства. Члены нашего клуба используют препараты на основе березового дегтя, которые не убивают, а отпугивают. Есть и самое простое народное средство – багульник. Его нужно заготовить и разложить по всей даче. Но нужно это делать перед тем, как вы запрете дом на зиму: багульник – сильное дурманящее растение», - советует председатель клуба.