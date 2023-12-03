Будни садоводов ⟩ Декабрь уж наступил, а дел еще полно

Что же нужно было сделать поздней осенью на своих участках? Это обсуждали в комментариях и пользователи популярной группы «Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии» в Facebook. Многие из них живут в частных домах и на хуторах и занимаются садоводством практически профессионально. Тем не менее, дискуссии в группе не прекращаются. Вот, например, тема мульчирования.

«Посадил чеснок и закидал листьями, где-то вычитал, что советовали замульчировать. Правильное решение?» - задается вопросом участник группы.

Хозяин этой грядки посадил в зиму чеснок, а сверху закрыл листвой. Фото: личный архив

«Это правильное решение, - подтверждает Пылкин. – Мульчу можно купить в специализированном магазине, но лучше сделать ее своими руками. Для того чтобы ваш чеснок дал хороший урожай, используйте скошенную траву, листья, ветки. В конце концов, я уже несколько раз рассказывал, какую пользу приносят специально посаженные сидераты. Сквозь слой мульчи чеснок весной прекрасно прорастет, а вот сорнякам, на радость садоводу, это не удастся».

«Конечно, все уже давно укрыли розы, но нужно помнить, что чрезмерное укутывание способствует появлению влажности и высокой температуры, а это губительно для многих многолетников: растения начнут преть. Поэтому используйте лапник или имеющийся в продаже укрывной материал кателор, я рекомендую с плотностью 17 граммов на 1 метр. Если выпадет снег, то ваши розы будут в безопасности», - советует опытный садовод.

Самое главное – укрыть розы не раньше наступления устойчивых морозов. Фото: mtdata.ru

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