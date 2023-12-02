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В сельской местности нет электричества: «Я еду в зону покрытия мобильной связи, чтобы послушать песню, что линия занята»

Тийт Лойм
, репортер
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Снегопады вновь пришли неожиданно.
Снегопады вновь пришли неожиданно. Фото: Arvo Meeks

Из-за постоянных снегопадов многие семьи в последнее время остаются без электричества на короткое или более длительное время. По словам жителя Валгамаа, он столкнулся с трудностями даже при оповещении компании Elektrilevi.

Калев Лыхмус, проживающий в деревне Мити волости Отепя, рассказал, что недавно он был без электричества около трех с половиной дней, точнее 82 часа. Недавно оно вернулось, но с аномалиями, напряжение не стабильное, что может повредить электрооборудование. «В подвале, например, ток колеблется, лампочка на потолке мигает, то гаснет, то снова загорается. На втором этаже напряжение в норме. Думаю, мне придется стать электриком, взять тестер и измерить напряжение».

Еще одна проблема заключается в том, что сообщать о неисправностях в Elektrilevi оказалось непростой задачей. Лыхмус живет в таком месте, где, к сожалению, нет покрытия мобильной связи. «В окрестностях Отепя есть места, где нет покрытия мобильной связи. Эстония покрыта не полностью. Мой дом - одно из таких мест, где нет покрытия. Друзья шутят, что если они звонят, а меня нет в зоне покрытия, то они знают, что я дома».

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