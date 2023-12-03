Теракт в Париже: мужчина с ножом и молотком напал на прохожих

В центре Парижа неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих вечером в субботу, 2 декабря. В результате один человек погиб, еще двое - были ранены, сообщил в соцсети X глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Погибший - гражданин ФРГ

Позже на пресс-конференции Дарманен указал, что погибший в результате ножевого нападения мужчина имел гражданство Германии. Эту же информацию распространил французский телеканал BFM TV, уточняя, что речь идет об уроженце Филиппин, который скончался после ножевого удара от остановки дыхания. Спутник жертвы при нападении не пострадал, следует из сообщения. По данным телеканала, злоумышленник был также вооружен молотком и до задержания успел нанести им травмы еще двум людям.

Агентство AFP сообщило со ссылкой на источник в полиции, что злоумышленник прокричал фразу «Аллах акбар!». По данным агентства, нападавший был рожден во Франции и имел французское гражданство. У него были проблемы с психикой и был известен полиции как приверженец радикального исламизма. Задержанный заявил, что «не мог вынести того, что в мире убивают мусульман», добавил собеседник AFP.

Премьер: Франция не уступит терроризму

Со своей стороны президент Франции Эмманюэль Макрон направил соболезнования семье убитого в Париже гражданина ФРГ. При этом он назвал произошедшее террористической атакой.