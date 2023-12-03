Тяжелые ДТП на дорогах Эстонии: один автомобиль врезался в дерево, другой – в фонарный столб

В субботу, 2 декабря в 6.27 в волости Пыхья-Сакала на 15-м километре шоссе Мудисте-Сууре-Яани-Вяндра произошло ДТП: 19-летний мужчина на автомобиле Audi A6 Avant съехал с дороги и врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.

В 12.22 в Таллинне у дома на Хийу-Сууртюки, 1 произошла авария, когда 51-летний мужчина потерял управление над автомобилем Škoda Octavia, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в фонарный столб. Водитель был доставлен в больницу.

В 17.21 в Тартумаа в волости Тарту на 149-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа 48-летняя женщина на Mercedes-Benz GLC 220 пыталась избежать столкновения с выбежавшим на дорогу лосем, потеряла управлением над машиной, в результате чего произошло столкновение с двигавшемся навстречу Audi A8, за рулем которого был 31-летний мужчина. 26-летнюю пассажирку Audi доставили в больницу.