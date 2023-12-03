«Война будет долгой»: Запад толкает Киев к переговорам с РФ?

Кристи Райк, директор эстонского Института внешней политики, в беседе с DW отметила, что не знает о «тайных планах» Берлина и Вашингтона, о которых писала газета Bild. По ее словам, «вести переговоры не с кем», поскольку Россия не собирается останавливаться или отказываться от планов контролировать Украину: «Хотим ли мы подтолкнуть Украину к признанию поражения?» Райк называет это катастрофой для Запада.

Кристи Райк. Фото: Remo Tõnismäe

На что может надеяться Украина?

Как отмечает эстонский эксперт, возможной причиной того, что Берлин и Вашингтон не дают Киеву больше оружия является то, что «они по-прежнему боятся поражения России». Она называет это «болезненным вопросом».

«Проблема сейчас еще и в том, что если Украину вынудят пойти на переговоры, то это может привести к внутриполитической дестабилизации Украины, потому что в Украине будет много людей, которые скажут, что не готовы к этому (переговорам с РФ - прим.ред.)», - отмечает Андреас Умланд. Осенью 2022 года главком Залужный категорически исключил любые переговоры и компромиссные договоренности с Москвой об окончании войны.