Закрывается один из самых красивых мебельных магазинов в Эстонии: объявлена распродажа

Сеть мебельных магазинов Diivaniparadis, которая в прошлом году сменила главную улицу на новое бизнес-здание на улице Калеви, не может найти покупателей на новом месте и закрывает свой магазин в Курессааре.
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Хотя в апреле прошлого года владелец мебельного магазина Ахти Раттасеп заявил изданию Saarte Hääl, что Diivaniparadiis был, есть и останется на Сааремаа, к сожалению, так не вышло и магазин окончательно закроется 31 декабря.