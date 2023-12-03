Закрывается один из самых красивых мебельных магазинов в Эстонии: объявлена распродажа

Хотя в апреле прошлого года владелец мебельного магазина Ахти Раттасеп заявил изданию Saarte Hääl, что Diivaniparadiis был, есть и останется на Сааремаа, к сожалению, так не вышло и магазин окончательно закроется 31 декабря.