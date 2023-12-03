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Закрывается один из самых красивых мебельных магазинов в Эстонии: объявлена распродажа

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Фото: Diivaniparadiis

Сеть мебельных магазинов Diivaniparadis, которая в прошлом году сменила главную улицу на новое бизнес-здание на улице Калеви, не может найти покупателей на новом месте и закрывает свой магазин в Курессааре.

Хотя в апреле прошлого года владелец мебельного магазина Ахти Раттасеп заявил изданию Saarte Hääl, что Diivaniparadiis был, есть и останется на Сааремаа, к сожалению, так не вышло и магазин окончательно закроется 31 декабря.

Раттасеп признался, что переезд в Курессарее с Таллиннской улицы в новое бизнес-здание на улице Калеви, несмотря на множество преимуществ, не оправдал его надежд.

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