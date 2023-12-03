ГАЛЕРЕЯ ⟩ Престижная награда и 20 000 евро: Кая Каллас удостоена премии Марион Денхофф

С понедельника по вторник премьер-министр примет участие в конференции по безопасности «Munich Strategy Retreat» в Эльмау.

Как сообщили в правительстве, премия Марион Денхофф является одной из самых важных наград в Германии. Было решено вручить награду 2023 года Каллас, чтобы подчеркнуть действия премьер-министра Эстонии в отстаивании демократических ценностей и обеспечении единства Европейского союза и НАТО в ответ на агрессию России против Украины.

Также предусмотрено денежное вознаграждение в 20 000 евро.

Премия Марион Денхофф была учреждена в 2003 году. Она названа в честь одной из самых влиятельных журналисток послевоенной Германии и основательницы газеты die Zeit. Ранее такую ​​же награду получали Дональд Туск, Десмонд Туту, Маргрет Вестагер и газета New York Times.