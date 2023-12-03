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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина может извлечь для себя пользу от президентских выборов в России

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Pilt videost
  • По мнению Зеленского, прорыв в войне может наступить в марте 2024 года, на фоне выборов в РФ
  • Для Путина его статус в следующем году станет немалым испытанием
  • Мэр Киева Виталий Кличко несколько критично относится к действиям Зеленского

Если Украина сможет отразить все российские атаки в течение зимы, теоретически может возникнуть дискуссия об открытии некоторых аэропортов на территории Украины. Это было бы невероятно большой политической победой для Украины, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

По мнению президента Зеленского, прорыв в войне может наступить в марте следующего года. Он связал эту возможность с президентскими выборами в России. По оценке президента Украины, выборы в России могут превратиться в полный фарс, а у вновь вступившего в должность Путина могут возникнуть проблемы с доказательством своей легитимности. На данный момент пока еще невозможно предположить, что международное сообщество официально не признает полномочия российского президента.

Этим заявлением Зеленский говорит, что именно внутренняя ситуация в России может послужить поводом для сильных изменений в войне, а вовсе не потери российской армии на фронте. Украина фактически имеет возможность умелыми действиями влиять на внутреннюю стабильность России в весьма существенной степени, поскольку, несмотря на заранее предопределенный результат президентских выборов в России, все-таки эти выборы делают внутреннюю ситуацию в стране несколько более неопределенной.

Заявление Зеленского также имеет очень сильный внутриполитический контекст, поскольку в Украине выборы не состоятся до тех пор, пока действует военное положение (как это предусмотрено конституцией). В Раде достигнуто согласие представленных в парламенте политических партий о том, что этот принцип будет соблюдаться во время войны и никто не будет требовать выборов. Для Зеленского эта ситуация по-прежнему является вызовом, поскольку Россия обязательно будет оказывать на него давление, настаивая на том, что он потерял легитимность. Стало также понятно, что несмотря на явно сильный консенсус политических сил в стране, мэр Киева Виталий Кличко несколько критично относится к действиям президента.

В целом можно быть уверенным, что Россия в любом случае поставит под сомнение легитимность украинского президента. Даже если выборы каким-то образом удалось бы провести вовремя. Даже манипулируя темой возможности на оккупированных территориях участвовать в голосовании. Поэтому в любом случае украинское правительство должно к весне создать такой контекст, который бы существенно не ослабил его международный авторитет. Для Путина его статус в следующем году тоже станет немалым испытанием.

ПВО становится более эффективной

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак выразил мнение, что вскоре ПВО Украины сможет работать настолько эффективно, что можно будет открыть для полетов киевский аэропорт «Борисполь». Не углубляясь в ситуацию слишком сильно, можно, конечно, сказать, что в ближайшем будущем это будет невозможно. Если же Украина сможет отразить все российские атаки в течение зимы, теоретически может возникнуть дискуссия об открытии некоторых аэропортов на территории Украины. Это было бы огромной политической победой для Украины, но очень сложно представить, чтобы какое-либо регулярное сообщение могло функционировать, пока в Украине действует военное положение.

Отдельно Зеленский предупредил, что к сиренам воздушной тревоги в Украине в ближайшие дни следует относиться очень серьезно.

Сегодня ночью Россия атаковала Украину с помощью 12 иранских беспилотников и одной крылатой ракеты. ПВО Украины уничтожили 10 беспилотников. Сообщений о попаданиях нет, а украинские сообщения создают впечатление, что не сбитые ракета и два беспилотника не поразили какие-либо цели.

На фронте продолжались попытки России начать наступление на территории Донбасса.

На западной окраине Донецка российская армия продолжает ожесточенное наступление на Авдеевку. Количество атак российской армии очень велико, но большинство из них осуществляется более мелкими группами пехоты, не имеющими потенциала для большого наступления. Российские ВВС пытаются разрушить город планирующими бомбами, чтобы снизить шансы защитников на сопротивление. Украинские войска не полностью вытеснены из Марьинки, и боевые действия идут в западной части этого населенного пункта, а также вокруг него.

ХАМАС и Израиль

Вчера ХАМАС нанес более масштабный ракетный удар по району Тель-Авива, чем в предыдущие недели. Во время перемирия хамасовцы смогли наладить свою логистику. Скоро станет ясно, сохранится ли у них эта способность в течение следующих нескольких дней. В одном случае ПВО Израиля выпустила ракету, которая не попала в цель и взорвалась где-то на территории города. Информации о попадании ракет ХАМАС в цели нет.

Израильские ВВС очень активно бомбили сектор Газа и позиции «Хезболлы» на юге Ливана. Глядя на объекты, атакованные Израилем, можно сделать вывод, что их разведка усердно работала во время режима прекращения огня.

Израиль отозвал свою официальную переговорную делегацию из Катара, продемонстрировав, что ХАМАС не способен сделать серьезные предложения относительно заложников и перемирия в нынешних обстоятельствах. ХАМАС утверждает, что они освободили всех женщин и детей, Израиль утверждает, что десять женщин и двое детей все еще находятся в заложниках. Если израильские атаки в ближайшие дни окажутся очень успешными, позиция ХАМАС может начать меняться.

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