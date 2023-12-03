ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина может извлечь для себя пользу от президентских выборов в России

На фронте продолжались попытки России начать наступление на территории Донбасса.
На западной окраине Донецка российская армия продолжает ожесточенное наступление на Авдеевку. Количество атак российской армии очень велико, но большинство из них осуществляется более мелкими группами пехоты, не имеющими потенциала для большого наступления. Российские ВВС пытаются разрушить город планирующими бомбами, чтобы снизить шансы защитников на сопротивление. Украинские войска не полностью вытеснены из Марьинки, и боевые действия идут в западной части этого населенного пункта, а также вокруг него.
ХАМАС и Израиль
Вчера ХАМАС нанес более масштабный ракетный удар по району Тель-Авива, чем в предыдущие недели. Во время перемирия хамасовцы смогли наладить свою логистику. Скоро станет ясно, сохранится ли у них эта способность в течение следующих нескольких дней. В одном случае ПВО Израиля выпустила ракету, которая не попала в цель и взорвалась где-то на территории города. Информации о попадании ракет ХАМАС в цели нет.
Израильские ВВС очень активно бомбили сектор Газа и позиции «Хезболлы» на юге Ливана. Глядя на объекты, атакованные Израилем, можно сделать вывод, что их разведка усердно работала во время режима прекращения огня.
Израиль отозвал свою официальную переговорную делегацию из Катара, продемонстрировав, что ХАМАС не способен сделать серьезные предложения относительно заложников и перемирия в нынешних обстоятельствах. ХАМАС утверждает, что они освободили всех женщин и детей, Израиль утверждает, что десять женщин и двое детей все еще находятся в заложниках. Если израильские атаки в ближайшие дни окажутся очень успешными, позиция ХАМАС может начать меняться.