ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина может извлечь для себя пользу от президентских выборов в России

По мнению президента Зеленского, прорыв в войне может наступить в марте следующего года. Он связал эту возможность с президентскими выборами в России. По оценке президента Украины, выборы в России могут превратиться в полный фарс, а у вновь вступившего в должность Путина могут возникнуть проблемы с доказательством своей легитимности. На данный момент пока еще невозможно предположить, что международное сообщество официально не признает полномочия российского президента.

Этим заявлением Зеленский говорит, что именно внутренняя ситуация в России может послужить поводом для сильных изменений в войне, а вовсе не потери российской армии на фронте. Украина фактически имеет возможность умелыми действиями влиять на внутреннюю стабильность России в весьма существенной степени, поскольку, несмотря на заранее предопределенный результат президентских выборов в России, все-таки эти выборы делают внутреннюю ситуацию в стране несколько более неопределенной.