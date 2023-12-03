Вс, 3.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Глава эстонской погранслужбы: осторожнее с поездками в Россию – граница может закрыться в любой момент

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Нарвский погранпункт.
Нарвский погранпункт. Фото: Tairo Lutter

После решения финского правительства на МАПП Нарва увеличилось число пересечений границы. Руководитель Бюро пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эве Кальмус заявила Yle, что оживление вызвано трафиком из Финляндии в Россию.

В данный момент за неделю границу пересекают в среднем на тысячу человек больше, чем до решения Финляндии о закрытии границы. Это на 25 процентов больше, чем обычно.

«Мы просим не ездить в Россию. Те, кто уже уехал в РФ, могут оказаться в тупике, когда вернуться будет очень сложно», – говорит Кальмус.

Она заявила, что такое решение может быть принято очень быстро: погранпункты на границе Эстонии могут быть закрыты в течение часа после решения правительства.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх