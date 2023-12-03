МНЕНИЕ ⟩ Отношение к учителям в Эстонии примерно такое же, что и в России

Медведев тогда заявил, что быть учителем - это призвание, и если человек хочет зарабатывать деньги, есть много мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Медведев сказал, что, например, можно пойти в бизнес, но учителя же сами предпочитают не идти в частный сектор (дословно Медведев сказал следующее: «Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю? Ну вот!»).

Именно в контексте системной лжи учителям такое отношение можно различать и в Эстонии. Низкий уровень зарплаты учителя, полицейского или спасателя засел в менталитете эстонского общества. Эти профессии до сих пор понимаются как призвание, основанное, прежде всего, на чувстве миссии; считается, что это личный выбор каждого человека, предпочесть небогатый образ жизни и работу, требующую подработки в других местах.

Кто выбрал такую профессию? Вы сами и выбрали!

Работа на «передовой» в Эстонии, как в сфере образования, спасательных работ, полиции, так и в здравоохранении, сопровождается положением ослика, имеющего лишь туманную и малореальную перспективу роста заработной платы, этот ослик может видеть обещания повышения зарплаты с четырехгодичным - между избирательными циклами - интервалом, и при этом речь идет о морковке, которую ослик так никогда и не сможет попробовать. Совершенно понятно, почему многострадальным учителям наконец это надоело. На самом деле, у спасателей и полицейских тоже лопнуло терпение, но просто у них нет права бастовать.