МНЕНИЕ ⟩ Отношение к учителям в Эстонии примерно такое же, что и в России

Оказывается, унижающее учителей отношение со стороны государства и общества возможны не только в России, но и в Эстонии, констатирует специалист по изучению кризисов Ханнес Нагель.
Систематическое поддразнивание учителей обещаниями повышения зарплаты показывает, что в эстонском обществе учитель - это простой работник, о котором вспоминают только перед выборами или перед забастовкой. Оказывается, унижающее учителей отношение к ним возможно не только в России, но и в Эстонии.
Заработная плата учителей уже давно находится на первом месте в предвыборных обещаниях, составляя честную конкуренцию лишь обещаниям повышения зарплат в сфере внутренней безопасности. По словам министра образования и науки Кристины Каллас, Эстония находится в нынешней ситуации угрозы забастовки учителей, потому что педагогов обманывали на протяжении последних десяти лет. Магический лимит в 120% процентов от средней зарплаты подобен Деду Морозу, о появлении в городе которого начинают говорить в канун Нового года; реальность что одного, что другого требует от человека все-таки определенной веры.
Важны причины того, почему вообще государство идет по пути лжи, ведь ложь рано или поздно выходит наружу, и статьи госбюджета - это честная лакмусовая бумажка для учителей. Истоки лжи, адресуемой учителям, стоит искать прежде всего в устоявшемся отношении к ним. Мы можем вспомнить одновременно искренние и высокомерные слова Дмитрия Медведева в его бытность премьер-министром России, которые он произнес в 2016 году в ответ на вопрос дагестанского учителя, пытавшегося понять, почему зарплаты учителей в России такие низкие. По сути, объяснения Медведева лежат и в основе причин низкой заработной платы работников образования в Эстонии.
Медведев тогда заявил, что быть учителем - это призвание, и если человек хочет зарабатывать деньги, есть много мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Медведев сказал, что, например, можно пойти в бизнес, но учителя же сами предпочитают не идти в частный сектор (дословно Медведев сказал следующее: «Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю? Ну вот!»).
Именно в контексте системной лжи учителям такое отношение можно различать и в Эстонии. Низкий уровень зарплаты учителя, полицейского или спасателя засел в менталитете эстонского общества. Эти профессии до сих пор понимаются как призвание, основанное, прежде всего, на чувстве миссии; считается, что это личный выбор каждого человека, предпочесть небогатый образ жизни и работу, требующую подработки в других местах.
Кто выбрал такую профессию? Вы сами и выбрали!
Работа на «передовой» в Эстонии, как в сфере образования, спасательных работ, полиции, так и в здравоохранении, сопровождается положением ослика, имеющего лишь туманную и малореальную перспективу роста заработной платы, этот ослик может видеть обещания повышения зарплаты с четырехгодичным - между избирательными циклами - интервалом, и при этом речь идет о морковке, которую ослик так никогда и не сможет попробовать. Совершенно понятно, почему многострадальным учителям наконец это надоело. На самом деле, у спасателей и полицейских тоже лопнуло терпение, но просто у них нет права бастовать.
Эстонские учителя и другие работники «передовой» заслуживают лучшего отношения, чем то, которое предлагается в России. То, как решится сейчас кризис с учителями, покажет, можем ли мы своими собственными действиями сломать описанный выше менталитет. В конце концов, от того, сможем ли мы сдержать данное учителям слово, будет зависеть, достойны ли мы считаться страной Северной Европы и с точки зрения содержания, а не только с точки зрения «упаковки».