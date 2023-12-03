Три года Эгерт проработал в тюрьме, но прошлой зимой у него возникли мысли, что ему следует отправиться помогать украинцам - ему было трудно каждый день смотреть новости, в которых рассказывается об организованном россиянами геноциде и убийстве мирных жителей.
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Эстонский доброволец спас украинца под непрекращающимся российским обстрелом
Тюрьма была полна сторонников начатой Россией войны. Многие заключенные повесили в своих камерах фотографии Путина, и мало того - у них слишком много прав, и единственное, что можно против них сделать, это сказать в случае нарушений, что «напишу по поводу вас доклад», говорит 24-летний Эгерт.