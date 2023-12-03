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Эстонский доброволец спас украинца под непрекращающимся российским обстрелом

Прийт Пуллеритс
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Три года Эгерт проработал в тюрьме, но прошлой зимой у него возникли мысли, что ему следует отправиться помогать украинцам - ему было трудно каждый день смотреть новости, в которых рассказывается об организованном россиянами геноциде и убийстве мирных жителей.

Тюрьма была полна сторонников начатой ​​Россией войны. Многие заключенные повесили в своих камерах фотографии Путина, и мало того - у них слишком много прав, и единственное, что можно против них сделать, это сказать в случае нарушений, что «напишу по поводу вас доклад», говорит 24-летний Эгерт.

В Украине ему приходится нелегко. Или потому, что все оборудование приходится покупать себе на свои деньги. Даже та одежда, которую предоставляет Украина, не очень подходит. Так Эгерту с позывным «Скиттлс» пришлось вложить в себя почти 7000 евро, но ему еще не хватает многих важных вещей, таких как термооптика для оружия и приборы ночного видения. Их цены начинаются от 3500 и 4500 евро соответственно. Их отсутствие увеличивает риск для жизни. «Скиттлс» - стрелок.

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