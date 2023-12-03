УКРАИНСКИЙ ДНЕВНИК ИГОРЯ ТАРО ⟩ Отход украинских сил из Авдеевки неизбежен, но Россия несет там гигантские потери

В общем плане видно, что русские палачи направляют очень большой кадровый ресурс в виде пушечного мяса на то, чтобы двигаться вперед, хотя бы метр за метром, даже на тех направлениях, где они уже давно не имеют успеха. Вероятно, самые большие потери они понесут в районе Авдеевки, которая уже несколько недель находится в центре основных наступательных усилий оккупантов.