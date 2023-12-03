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УКРАИНСКИЙ ДНЕВНИК ИГОРЯ ТАРО ⟩ Отход украинских сил из Авдеевки неизбежен, но Россия несет там гигантские потери

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Военный эксперт, депутат Рийгикогу Игорь Таро («Ээсти 200»).
Военный эксперт, депутат Рийгикогу Игорь Таро («Ээсти 200»). Фото: Tairo Lutter

Украинский дневник, 2.12: украинская сторона, похоже, более или менее повсюду держит оборону, а российским оккупантам удается сохранять импульс наступления на многих направлениях. Само по себе это не означает больших изменений на линии фронта, по крайней мере, на данный момент, но должно заставить союзников задуматься об объеме поддержки и скорости поставок, которые необходимы Украине, чтобы сдержать Россию.

В общем плане видно, что русские палачи направляют очень большой кадровый ресурс в виде пушечного мяса на то, чтобы двигаться вперед, хотя бы метр за метром, даже на тех направлениях, где они уже давно не имеют успеха. Вероятно, самые большие потери они понесут в районе Авдеевки, которая уже несколько недель находится в центре основных наступательных усилий оккупантов.

На Луганском оперативном направлении российские оккупанты пытаются продолжать давление на Купянск, а их передовые части дошли до окраины села Синьковка, хотя сам этот населенный пункт до сих пор остается линией обороны украинцев. За последнюю неделю существенных изменений линии фронта в этом районе не произошло, хотя наступательное давление оккупантов сильно возросло.

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