Украинский дневник, 2.12: украинская сторона, похоже, более или менее повсюду держит оборону, а российским оккупантам удается сохранять импульс наступления на многих направлениях. Само по себе это не означает больших изменений на линии фронта, по крайней мере, на данный момент, но должно заставить союзников задуматься об объеме поддержки и скорости поставок, которые необходимы Украине, чтобы сдержать Россию.
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УКРАИНСКИЙ ДНЕВНИК ИГОРЯ ТАРО ⟩ Отход украинских сил из Авдеевки неизбежен, но Россия несет там гигантские потери
В общем плане видно, что русские палачи направляют очень большой кадровый ресурс в виде пушечного мяса на то, чтобы двигаться вперед, хотя бы метр за метром, даже на тех направлениях, где они уже давно не имеют успеха. Вероятно, самые большие потери они понесут в районе Авдеевки, которая уже несколько недель находится в центре основных наступательных усилий оккупантов.