«Ээсти 200» хочет увеличить финансирование школьного питания в столице

«Ээсти 200» предлагает повысить финансирование школьного питания в Таллинне с 1,8 до 2,5 евро на одного школьника в день, на что потребуется семь миллионов евро в год. В качестве источника средств для этой меры «Ээсти 200» видит сокращение сумм, запланированных в бюджете будущего года на проектирование и строительство Таллиннской больницы.

«Ээсти 200» также хочет использовать предназначенные для нужд строительства Таллиннской больницы средства на создание ставок школьных психологов в каждой из 58 общеобразовательных школ Таллинна, хотя бы на неполный рабочий день, и обеспечение достойной и мотивирующей оплаты их труда. В следующем году это стоило бы чуть больше миллиона евро.

Третье предложение «Ээсти 200» касается Хийуской школы. На ремонт ее временных помещений предлагается выделить 300 000 евро. Еще 300 000 евро предлагается выделить на создание дополнительных тротуаров, чтобы обеспечить безопасное передвижение детей в Нымме на Хийуский стадион, где проходят уроки физкультуры. Деньги на это можно было найти за счет упразднения Таллиннского полицейского оркестра.

Помимо 14 собственных предложений, «Ээсти 200» вместе с другими оппозиционными партиями представила 13 общих предложений по изменению бюджета.