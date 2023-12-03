Авария в электросети едва не сорвала в Кяэрику крупные соревнования

В спортивном центре Кяэрику в пятницу, за день до соревнований, из-за аварии отключилось электричество, поэтому команда организаторов была вынуждена готовить зал к соревнованиям с помощью фонариков.

Но если подготовительную работу еще можно было провести с фонариками, для самой игры в бадминтон необходимо нормальное освещение. Когда организаторы узнали, что электроснабжение может быть восстановлено не раньше субботы, их беспокойство усилилось. Ведь в спортивный центр Кяэрику должны были съехаться 250 любителей бадминтона со всей Эстонии.

К счастью для организаторов, среди участников турнира был техник по обслуживанию компании Olerex Мадис Мяндоя, который предложил идею использования дизельного генератора для освещения зала.

«Просидев у электрощита четыре часа, нам удалось включить в зале свет от местного дизель-генератора мощностью в 13 киловатт, и соревнования можно было начинать. К счастью, вскоре было восстановлена и нормальная подача электроэнергии», - рассказал главный организатор соревнований Райнер Кальюмяэ.