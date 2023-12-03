ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ⟩ Департамент советует отказаться от покупки одного из самых популярных подарков на Рождество

На своем сайте Департамент здоровья пишет, что, ссылаясь на исследования, при горении цветных и ароматических свечей выделяется множество летучих органических соединений, включая бензол, толуол, окись углерода, полициклические ароматические углеводороды - бензопирен - и твердые мелкие частицы. Высокая концентрация этих веществ в воздухе помещений может вызвать головокружение или раздражение слизистых оболочек.

Люди воспринимают ароматы даже в очень низких концентрациях, поэтому легко недооценить потенциальный риск для здоровья. Если при горении ароматической свечи возник насморк, вы стали чихать или плохо себя чувствовать, свечу следует немедленно потушить.

Во избежание выброса опасных соединений в воздух необходимо соблюдать рекомендуемое время горения, указанное на упаковке. Также нельзя зажигать уличные свечи в помещении.

Стоит зажигать по одной свече - так вы сможете избежать выделения большого количества нежелательных соединений.

Чтобы уменьшить количество выбрасываемых в воздух частиц, свеча должна гореть в хорошо проветриваемом помещении. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, чтобы фитиль свечи был коротким, а в восковой массе не было мусора.