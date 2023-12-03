Tele2: уволенные из стартапов специалисты могут найти себе работу в имеющих большую историю компаниях

Волна увольнений в технологическом секторе началась в прошлом году и продолжается по сей день. Так, крупнейшие мировые компании, такие как Microsoft, Meta, Twitter и Amazon, сократили свои персоналы на десятки тысяч человек. Волна увольнений докатилась и до Эстонии. Причинами являются, прежде всего, охлаждение экономики, инфляция и отчасти также и определенная постбумовая коррекция рынка, поскольку в период доступности дешевого капитала шла ожесточенная борьба за рабочую силу.

Для сотрудников, сделавших карьеру в сфере стартапов, просмотр объявлений о работе или предложений работы в LinkedIn может дать плохое представление о текущей ситуации. Если раньше предложения разработчикам и другим специалистам поступали в огромных количествах, то сейчас в этом смысле тишина. Больших волн набора персонала нет, компании сектора осторожны и ждут восстановления экономической ситуации. «Это не значит, что вам следует застрелиться. Вместо стартапов и, если говорить шире, технологического сектора, стоит посмотреть на более традиционные и исторически стабильные направления, где также есть очень интенсивные и перспективные возможности», - сказала Каро.