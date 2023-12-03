Сокращения в секторе информационных и коммуникационных технологий болезненны для людей в сложный экономический период, но сотрудники, потерявшие работу, не должны сдаваться и могут пробовать искать варианты в стабильных и прибыльных компаниях, считает Эве Каро, руководитель отдела кадров Tele2.
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Tele2: уволенные из стартапов специалисты могут найти себе работу в имеющих большую историю компаниях
Волна увольнений в технологическом секторе началась в прошлом году и продолжается по сей день. Так, крупнейшие мировые компании, такие как Microsoft, Meta, Twitter и Amazon, сократили свои персоналы на десятки тысяч человек. Волна увольнений докатилась и до Эстонии. Причинами являются, прежде всего, охлаждение экономики, инфляция и отчасти также и определенная постбумовая коррекция рынка, поскольку в период доступности дешевого капитала шла ожесточенная борьба за рабочую силу.