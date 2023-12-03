Проколол колесо скорой, разбил лобовые стекла машин и разрисовал двери квартир: известный многим дебошир терроризирует людей

Во вторник в 17.50 работник скорой помощи, который находился на вызове в деревне Койги в волости Ярва, сообщил в полицию, что у припаркованной перед домом машины скорой помощи было проколото колесо.
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Следователь пайдеской группы по ведению производств Центрально-Эстонского отделения полиции Айри Оя сказала, что патруль прибыл в 18.05. «На месте выяснилось, что конкретно человека, проткнувшего колесо, никто не видел, поэтому полицейские зафиксировали повреждения автомобиля и взяли показания работника скорой помощи», - уточнила она.