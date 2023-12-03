Урмас Паэт: крайне важно добиться освобождения похищенных боевиками ХАМАС израильтян

Урмас Паэт, завершивший свой визит в Израиль, заявил, что террористы, вторгшиеся в израильские деревни 7 октября, в садистской манере массово пытали и убивали мирных израильтян. «Я побывал в некоторых деревнях, где террористы похитили более 200 человек и увезли их в Газу. Это люди в возрасте от 9 месяцев до 85 лет. Освобождение этих людей должно быть приоритетом».

«Мы в Эстонии очень хорошо знаем, что похищение наших людей террористами и преступниками означает для родственников похищенных и для всего общества».

Паэт добавил, что неправильно рассматривать под одним углом похищенных мирных жителей Израиля и осужденных преступников, которых Израиль вынужден выпускать из тюрем в обмен на освобождение своих граждан. «Это побудит палестинский ХАМАС продолжать похищать мирных жителей».