Урмас Паэт: крайне важно добиться освобождения похищенных боевиками ХАМАС израильтян

По словам вице-председателя комиссии Европарламента по иностранным делам Урмаса Паэта, международное сообщество должно более решительно потребовать освобождения обычных мирных жителей, похищенных 7 октября на территории Израиля палестинской террористической организацией ХАМАС и другими террористическими группировками.
Урмас Паэт, завершивший свой визит в Израиль, заявил, что террористы, вторгшиеся в израильские деревни 7 октября, в садистской манере массово пытали и убивали мирных израильтян. «Я побывал в некоторых деревнях, где террористы похитили более 200 человек и увезли их в Газу. Это люди в возрасте от 9 месяцев до 85 лет. Освобождение этих людей должно быть приоритетом».
«Мы в Эстонии очень хорошо знаем, что похищение наших людей террористами и преступниками означает для родственников похищенных и для всего общества».
Паэт добавил, что неправильно рассматривать под одним углом похищенных мирных жителей Израиля и осужденных преступников, которых Израиль вынужден выпускать из тюрем в обмен на освобождение своих граждан. «Это побудит палестинский ХАМАС продолжать похищать мирных жителей».
По мнению Урмаса Паэта, содержательные мирные переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС возможны, если ХАМАС и другие подобные организации признают право Израиля и его народа на существование. «На данный момент это не так, что ясно показали массированная террористическая атака 7 октября и ракетные обстрелы терриории Израиля из сектора Газа», - добавил он.