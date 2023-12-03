Не встречать Новый год вместе с Кремлем: в Латвии хотят разрешить салюты только в полночь

В пояснении к проекту постановления сказано, что по наблюдениям самоуправления в новогоднюю ночь использование пиротехнических изделий начинается уже в 23 часа, что свидетельствует о взглядах и желании отдельных групп общества выразить поддержку и принадлежность к российскому режиму, что не совпадает с ценностями большинства жителей Латвии. Поэтому, в соответствии с изложенными в Концепции национальной безопасности стратегическими принципами и приоритетами предотвращения угроз государству, в проекте постановления установлено отдельное регулирование, предусматривающее период времени 31 декабря, когда можно использовать пиротехнические изделия.