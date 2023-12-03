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МНЕНИЕ ⟩ Эстонии нужно быть осторожнее с демаршами на международной арене

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Тоомас Кихо.
Тоомас Кихо. Фото: Kristjan Teedema
  • Такие решения, как бойкот встречи в Скопье, в будущем должны быть общей мерой Запада
  • В долгосрочной перспективе мы можем загнать себя в угол

Никто больше не говорит о конце истории, никто толком не может предсказать, к чему приведут начавшиеся войны, полагает главный редактор издания Akadeemia Тоомас Кихо.

Мудрым следует считать того, кто может заглянуть за пределы времени и пространства и увидеть там важные вещи для своего будущего. Прежде всего, то, как сохраниться в этом будущем. Это справедливо как для отдельных людей, так и для целых стран. Основой выживания стран на мировой внешнеполитической арене являются успешная дипломатия и, к сожалению, успешные войны.

На самом деле никто не хотел бы добавлять их в этот список, а на закате той эпохи, в которой мы жили несколько десятилетий назад, казалось, что войны уже не нужно принимать во внимание, и будет достаточно дипломатических шагов и усилий. За предыдущие десятилетия между странами был заключен ряд соглашений о неприкосновенности их границ, например, Хельсинкский Заключительный акт; были запущены все виды двустороннего и многостороннего сотрудничества, как экономического, так и культурного, созданы международные организации, от ООН или ОБСЕ до МОК и т. д.

Воюющим странам легче принимать решения

К сожалению, все это не очень помогло, и мы знаем, что ситуация в нашей глобальной деревне уже не такая мирная. Никто больше не говорит о конце истории, никто не может толком предсказать, к чему приведут начавшиеся войны, то есть какой мир ожидает человечество после окончания боевых действий.

Теперь будущее любой цивилизации зависит от решений, которые может принять та или иная страна, принадлежащая к этой цивилизации, в данной ситуации; многое зависит от того, достаточно ли мудры будут правящие политики страны, чтобы дожить до мирного времени со своим народом в целости и сохранности.

Странам, находящимся в состоянии войны, принимать эти решения еще проще; большая часть их национальных сил направлена на победу в войне и разгром врага, а на многое другое времени не хватает, в то время как другие страны находятся в серой приграничной зоне между миром и войной, где, поддерживая одну из воюющих сторон, им все равно приходится неизбежно иметь дело с вражеским лагерем и его политиками.

Таким образом, посольства продолжают работать во вражеских столицах, коммерческое сотрудничество продолжается несмотря на санкции, а в спорте продолжаются споры о том, можно ли и при каких условиях допускать к участию в соревнованиях спортсменов из воюющих стран. Большое количество стран в настоящее время перемещаются по этой неопределенной и серой зоне, и их модели поведения различны.

Однако ни при каких обстоятельствах правительство страны не должно забывать о самой главной задаче: по завершении периода зла, в условиях нового мира, ваша страна и народ должны сохраниться, ваша страна должна остаться независимой, и у нее должен быть шанс на успешное будущее. Это императив, исходя из которого, конечно же, Эстония должна действовать и в нынешней ситуации. На протяжении десятилетий мы боролись и работали ради нашей великой цели и полностью интегрировались в западное сообщество (само собой разумеется, что здесь всего важнее Европейский союз и НАТО).

Решать сообща с Западом

Это также означает, что мы разделяем всю боль, победы и борьбу, выпавшие на долю Запада. Наша внешняя политика была мудрой в том смысле, что мы в целом разделяли и ценили общую внешнюю политику и политику безопасности с нашими странами-партнерами, и, находясь за одним столом с лицами, принимающими решения, мы также имели возможность влиять на эти процессы в пределах возможностей нашей маленькой страны.

Мы осознали (знаменитое заявление о том, что мы больше никогда не будем одни), что только Европейский союз, включая единую внешнюю политику Запада, обладает ключом, который может дать народу Эстонии и эстонскому государству безопасность на будущее. От этой политики нельзя отказываться, даже когда идут войны, из которых нас и Европу наиболее непосредственно затрагивает, конечно же, война в Украине. Даже во время войны действует правило: решения, которые мы принимаем сейчас, будут тем мудрее, чем в более отдаленном будущем мы сможем использовать их, чтобы сформировать то направление, которое нам нравится и которое нам нужно.

Поэтому так называемые сепаратистские политические решения, отрывающие нас от единства Запада, опасны для Эстонии; резкая дифференциация без более широкой поддержки со стороны партнеров на Западе не может гарантировать будущую безопасность такой маленькой страны, как наша. К таким решениям относятся в качестве отрицательных примеров и те внешнеполитические декларации, которые мы принимаем, например, только в кругу стран Балтии, когда три страны Балтии выделяют себя среди других стран ЕС и НАТО. Такие «Балтийские цепи», в которых мы выступаем вместе с Латвией и Литвой как трио, отличающееся от всех остальных, не входят в наши жизненные интересы (Финляндия, например, освободилась от формата Балтийской цепи еще до Второй мировой войны).

В долгосрочной перспективе мы можем таким образом просто загнать себя в угол и потерять своих сторонников в реальной политике будущего. Однажды уже случалось, что мы остались одни перед большими странами, и тогда ценой нашей капитуляции стал мир, царивший в Европе во время холодной войны. И хотя вся наша внешняя политика - и здесь я имею в виду внешнюю политику Эстонии, а также внешнюю политику Запада - направлена на то, чтобы европейский мир не основывался на суверенных соглашениях великих держав, возможность новых Ялт и Потсдамов теоретически не может быть исключена. Мы должны работать над этой невозможностью и сами по себе, и убеждать Запад принять этот взгялд на вещи.

Урок Скопье

Одним из примеров внешнеполитического решения сомнительной ценности является решение только трех стран Балтии на уровне министров иностранных дел воздержаться от участия во встрече ОБСЕ в Скопье. Конечно, необходимо дать международному сообществу достаточный сигнал о том, что министру иностранных дел страны, развязавшей агрессивную войну, не место за столом переговоров ОБСЕ (это на самом деле абсурдно), но если только три небольшие приграничные страны делают это самостоятельно, тогда этот сигнал может не сработать. В худшем случае это начинает работать в противоположном направлении и уже само начинает смотреться абсурдом...

Сейчас это решение принято, но в будущем, прежде чем предпринимать какие-либо действия, подобные решению о бойкоте в Скопье, следует обсудить эти меры как возможные общие для Запада. Это было бы дипломатическим усилием, которое принесло бы пользу. В противном случае мы можем стать своеобразной прибалтийской спецгруппой, с которой не будут считаться ни за столом, ни, в самом худшем случае, даже при составлении новых политических карт.

В момент завершения работы над статьей поступила позитивная новость о присоединении Польши к бойкоту стран Балтии.

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