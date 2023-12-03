МНЕНИЕ ⟩ Эстонии нужно быть осторожнее с демаршами на международной арене

Решать сообща с Западом

Это также означает, что мы разделяем всю боль, победы и борьбу, выпавшие на долю Запада. Наша внешняя политика была мудрой в том смысле, что мы в целом разделяли и ценили общую внешнюю политику и политику безопасности с нашими странами-партнерами, и, находясь за одним столом с лицами, принимающими решения, мы также имели возможность влиять на эти процессы в пределах возможностей нашей маленькой страны.

Мы осознали (знаменитое заявление о том, что мы больше никогда не будем одни), что только Европейский союз, включая единую внешнюю политику Запада, обладает ключом, который может дать народу Эстонии и эстонскому государству безопасность на будущее. От этой политики нельзя отказываться, даже когда идут войны, из которых нас и Европу наиболее непосредственно затрагивает, конечно же, война в Украине. Даже во время войны действует правило: решения, которые мы принимаем сейчас, будут тем мудрее, чем в более отдаленном будущем мы сможем использовать их, чтобы сформировать то направление, которое нам нравится и которое нам нужно.