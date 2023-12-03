МНЕНИЕ ⟩ Эстонии нужно быть осторожнее с демаршами на международной арене

Мудрым следует считать того, кто может заглянуть за пределы времени и пространства и увидеть там важные вещи для своего будущего. Прежде всего, то, как сохраниться в этом будущем. Это справедливо как для отдельных людей, так и для целых стран. Основой выживания стран на мировой внешнеполитической арене являются успешная дипломатия и, к сожалению, успешные войны.
На самом деле никто не хотел бы добавлять их в этот список, а на закате той эпохи, в которой мы жили несколько десятилетий назад, казалось, что войны уже не нужно принимать во внимание, и будет достаточно дипломатических шагов и усилий. За предыдущие десятилетия между странами был заключен ряд соглашений о неприкосновенности их границ, например, Хельсинкский Заключительный акт; были запущены все виды двустороннего и многостороннего сотрудничества, как экономического, так и культурного, созданы международные организации, от ООН или ОБСЕ до МОК и т. д.
Воюющим странам легче принимать решения
К сожалению, все это не очень помогло, и мы знаем, что ситуация в нашей глобальной деревне уже не такая мирная. Никто больше не говорит о конце истории, никто не может толком предсказать, к чему приведут начавшиеся войны, то есть какой мир ожидает человечество после окончания боевых действий.
Теперь будущее любой цивилизации зависит от решений, которые может принять та или иная страна, принадлежащая к этой цивилизации, в данной ситуации; многое зависит от того, достаточно ли мудры будут правящие политики страны, чтобы дожить до мирного времени со своим народом в целости и сохранности.