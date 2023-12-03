Полиция просит помощи: из тюрьмы открытого типа сбежала заключенная

Сегодня, 3 декабря 2023 года, 31-летняя заключенная тюрьмы открытого типа Кристина Кондратьева не вернулась в тюрьму после поездки в Тарту.
Тюрьма открытого типа - это часть тюрьмы за пределами тюремных стен, где заключенные могут выходить без присмотра на работу, учебу и совершать короткие поездки, но должны возвращаться в установленное время.
Кристина среднего телосложения, ее рост около 164 см. Заключенная среднего телосложения, у нее длинные каштановые волосы.
Отличительные черты - небольшое косоглазие и шрам около трех сантиметров на левой стороне лба. Кроме того, у нее шрамы на внутренней стороне обеих рук, в верхней части левой руки и небольшой шрам на левом плече.
На ней была черная куртка, черные брюки, фиолетовая шапка (Helly Hansen), шарф светлого цвета, черная сумка через плечо и синяя обувь с белой подошвой.
Всех, кто знает о его местонахождении, просят немедленно связаться с полицией по телефону 112 или с тюремной службой по телефону 56663892.