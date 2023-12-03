Медики рекомендуют: какие продукты в рационе помогут снизить риск рака кишечника?

Фолиевая кислота является естественной формой витамина B9 и содержится во многих продуктах питания. Ее в больших колиечствах содержат такие продукты, как шпинат, цветная капуста, капуста, брокколи, семена подсолнечника, цельнозерновые продукты, бобовые, такие как нут, чечевица и фасоль, а также фрукты, особенно цитрусовые, такие как апельсины. Фолат также доступен в виде пищевой добавки в форме фолиевой кислоты.