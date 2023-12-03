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Медики рекомендуют: какие продукты в рационе помогут снизить риск рака кишечника?

PM Tervis
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Брокколи и цветная капуста помогают профилактике рака кишечника.
Брокколи и цветная капуста помогают профилактике рака кишечника. Фото: EIBNER/Daniel_Fleig/imago images / Eibner

Согласно новому исследованию британских исследователей, более высокое потребление фолиевой кислоты, получаемой как из продуктов питания, так и из специальных добавок, может снизить риск рака кишечника.

Фолиевая кислота является естественной формой витамина B9 и содержится во многих продуктах питания. Ее в больших колиечствах содержат такие продукты, как шпинат, цветная капуста, капуста, брокколи, семена подсолнечника, цельнозерновые продукты, бобовые, такие как нут, чечевица и фасоль, а также фрукты, особенно цитрусовые, такие как апельсины. Фолат также доступен в виде пищевой добавки в форме фолиевой кислоты.

Исследование, опубликованное в новом номере издания The American Journal of Clinical Nutrition, охватило данные более чем 70 000 человек. Исследователи хотели определить, как генетические факторы, а также диетический фолат (витамин B9) и добавки фолиевой кислоты (и их общее потребление) могут повлиять на риск рака кишечника.

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