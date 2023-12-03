Полиция просит помощи: из дома призрения ушел и не вернулся мужчина

Куда отправился Марк, доподлинно неизвестно, но собранная на данный момент информация указывает на то, что мужчина, возможно, направился в Таллинн. Полиция продолжает его поиски в непосредственной близости от дома призрения, а также проверяет близлежащие железнодорожные станции.

Марк высок и худощав. Предположительно одет в темную одежду, на голове может быть темная шапка.