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Полиция просит помощи: из дома призрения ушел и не вернулся мужчина

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Пропавший 49-летний Марк.
Пропавший 49-летний Марк. Фото: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 49-летнего Марка, ушедшего из дома призрения неподалеку от Лехтсе, что в Тапаской волости.

Куда отправился Марк, доподлинно неизвестно, но собранная на данный момент информация указывает на то, что мужчина, возможно, направился в Таллинн. Полиция продолжает его поиски в непосредственной близости от дома призрения, а также проверяет близлежащие железнодорожные станции.

Марк высок и худощав. Предположительно одет в темную одежду, на голове может быть темная шапка.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Марка или видел его, сообщить об этом по телефону 112.

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