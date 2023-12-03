Пн, 4.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Полиция: ушедший из дома призрения 49-летний Марк нашелся

Postimees
Facebook
Comments
Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Вечером в воскресенье, 3 декабря, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 49-летнего Марка, ушедшего из дома призрения неподалеку от Лехтсе, что в Тапаской волости.

Куда отправился Марк, было доподлинно неизвестно, но собранная информация указывала на то, что мужчина, возможно, направился в Таллинн. Полиция занималась поисками пропавшего в непосредственной близости от дома призрения, а также проверила близлежащие железнодорожные станции.

Поздно вечером в воскресенье пресс-служба полиции сообщила, что Марк самостоятельно вернулся в дом призрения. С ним все в порядке.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх