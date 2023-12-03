Полиция: ушедший из дома призрения 49-летний Марк нашелся

Куда отправился Марк, было доподлинно неизвестно, но собранная информация указывала на то, что мужчина, возможно, направился в Таллинн. Полиция занималась поисками пропавшего в непосредственной близости от дома призрения, а также проверила близлежащие железнодорожные станции.