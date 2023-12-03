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В Европе преодолевают последствия невиданного снегопада, в Британии похолодало до -12°С

BBC News Русская служба
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BBC
По данным метеослужб, в субботу в Мюнхене выпало более 40 сантиметров снега.
По данным метеослужб, в субботу в Мюнхене выпало более 40 сантиметров снега. Фото: Getty Images

Жители Западной Европы пытаются справиться с последствиями мощнейшего снегопада, парализовавшего движение транспорта в эти выходные. Тем временем в Британии столбик термометра опустился ниже отметки -12 градусов Цельсия.

За последние несколько дней на большей части территории Германии выпал снег и были зафиксированы минусовые температуры.

Для многих жителей страны, а также транспортных и коммунальных служб, успевших привыкнуть к сравнительно теплым зимам последних двух десятилетий, случившееся оказалось большой неожиданностью.

В субботу в столице Баварии - Мюнхене было заблокировано транспортное сообщение. По данным метеослужб, в ночь с пятницы на субботу здесь выпало более 40 сантиметров снега. Как пишут местные СМИ, подобного здесь не отмечалось с 30-х годов прошлого века.

Аэропорт Мюнхена объявил о приостановке работы до утра воскресенья - задержки и отмены коснулись 760 рейсов.

Местные власти попросили жителей оставаться дома ради собственной безопасности.

Снегопад и минусовые температуры серьезно нарушили движение поездов, а также парализовали работу автобусов и трамваев.

Железнодорожная станция.
Железнодорожная станция. Фото: Getty Images
Поезд.
Поезд. Фото: Getty Images

В ночь с пятницы на субботу полиция Нижней Баварии сообщила о 350 вызовах в связи с ухудшающимися погодными условиями. Пять человек получили легкие травмы в результате дорожных происшествий.

Мощные снегопады были зафиксированы на выходных в Австрии и Чехии, что привело к многокилометровым заторам на дорогах, задержке рейсов и отключению электроэнергии.

Дорога.
Дорога. Фото: Getty Images
Исторические реконструкторы в Чехии.
Исторические реконструкторы в Чехии. Фото: Reuters
Ребенок на сноуборде.
Ребенок на сноуборде. Фото: Getty Images

Британские морозы

Необычные для начала декабря холода пришли и на Британские острова. В некоторых частях Британии на выходных столбик термометра опустился до отметки -12,5 градусов.

В северной части страны выпал толстый слой снега, многие водители в Камбрии (графство на северо-западе Англии) застряли в многочасовой пробке из-за снегопада, парализовавшего движение.

Желтые предупреждения о снегопаде и гололеде действуют на северо-западе Англии, в Мидлендсе (центральная часть), на юге, а также в некоторых районах Уэльса и Шотландии.

Овцы среди снега.
Овцы среди снега. Фото: Getty Images
Снежная дорога.
Снежная дорога. Фото: BBC
Семья с коляской и елкой.
Семья с коляской и елкой. Фото: Getty Images
Дети катаются на санках у пляжных домиков на побережье Нортумберленда.
Дети катаются на санках у пляжных домиков на побережье Нортумберленда. Фото: PA Media
BBC
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