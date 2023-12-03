В Европе преодолевают последствия невиданного снегопада, в Британии похолодало до -12°С

За последние несколько дней на большей части территории Германии выпал снег и были зафиксированы минусовые температуры.

Для многих жителей страны, а также транспортных и коммунальных служб, успевших привыкнуть к сравнительно теплым зимам последних двух десятилетий, случившееся оказалось большой неожиданностью.

В субботу в столице Баварии - Мюнхене было заблокировано транспортное сообщение. По данным метеослужб, в ночь с пятницы на субботу здесь выпало более 40 сантиметров снега. Как пишут местные СМИ, подобного здесь не отмечалось с 30-х годов прошлого века.

Аэропорт Мюнхена объявил о приостановке работы до утра воскресенья - задержки и отмены коснулись 760 рейсов.

Местные власти попросили жителей оставаться дома ради собственной безопасности.

Снегопад и минусовые температуры серьезно нарушили движение поездов, а также парализовали работу автобусов и трамваев.

Железнодорожная станция. Фото: Getty Images

Поезд. Фото: Getty Images

В ночь с пятницы на субботу полиция Нижней Баварии сообщила о 350 вызовах в связи с ухудшающимися погодными условиями. Пять человек получили легкие травмы в результате дорожных происшествий.

Мощные снегопады были зафиксированы на выходных в Австрии и Чехии, что привело к многокилометровым заторам на дорогах, задержке рейсов и отключению электроэнергии.

Дорога. Фото: Getty Images

Исторические реконструкторы в Чехии. Фото: Reuters

Ребенок на сноуборде. Фото: Getty Images

Британские морозы

Необычные для начала декабря холода пришли и на Британские острова. В некоторых частях Британии на выходных столбик термометра опустился до отметки -12,5 градусов.

В северной части страны выпал толстый слой снега, многие водители в Камбрии (графство на северо-западе Англии) застряли в многочасовой пробке из-за снегопада, парализовавшего движение.

Желтые предупреждения о снегопаде и гололеде действуют на северо-западе Англии, в Мидлендсе (центральная часть), на юге, а также в некоторых районах Уэльса и Шотландии.

Овцы среди снега. Фото: Getty Images

Снежная дорога. Фото: BBC

Семья с коляской и елкой. Фото: Getty Images