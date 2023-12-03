В районе Квинс в Нью-Йорке 39-летний мужчина зарезал четырех человек. Трое из них находятся в больнице, сообщает Би-би-си.
В Нью-Йорке 39-летний мужчина зарезал четырех человек, двое из них несовершеннолетние
Полицейские застрелили преступника
Среди убитых были 11-летняя девочка и 12-летний мальчик, а также 44-летняя женщина и мужчина 30 лет.
Убийца поджег место преступления - так полиции стало известно об инциденте: жители квартала сообщили спасателям о пожаре в районе Фар-Рокавей.
Преступник напал и на полицейских, прибывших на место происшествия, и успел ранить ножом двух офицеров, прежде чем третий застрелил его. Преступник скончался от полученных травм по дороге в больницу.
По данным Би-би-си, преступление совершил 39-летний Кортни Гордон.