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В Нью-Йорке 39-летний мужчина зарезал четырех человек, двое из них несовершеннолетние

Полицейские застрелили преступника
Postimees
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Место происшествия.
Место происшествия. Фото: Kyle Mazza7ZUMA/SCANPIX

В районе Квинс в Нью-Йорке 39-летний мужчина зарезал четырех человек. Трое из них находятся в больнице, сообщает Би-би-си.

Среди убитых были 11-летняя девочка и 12-летний мальчик, а также 44-летняя женщина и мужчина 30 лет.

Убийца поджег место преступления - так полиции стало известно об инциденте: жители квартала сообщили спасателям о пожаре в районе Фар-Рокавей.

Преступник напал и на полицейских, прибывших на место происшествия, и успел ранить ножом двух офицеров, прежде чем третий застрелил его. Преступник скончался от полученных травм по дороге в больницу. 

По данным Би-би-си, преступление совершил 39-летний Кортни Гордон.

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