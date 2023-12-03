В Нью-Йорке 39-летний мужчина зарезал четырех человек, двое из них несовершеннолетние

Среди убитых были 11-летняя девочка и 12-летний мальчик, а также 44-летняя женщина и мужчина 30 лет.

Убийца поджег место преступления - так полиции стало известно об инциденте: жители квартала сообщили спасателям о пожаре в районе Фар-Рокавей.

Преступник напал и на полицейских, прибывших на место происшествия, и успел ранить ножом двух офицеров, прежде чем третий застрелил его. Преступник скончался от полученных травм по дороге в больницу.