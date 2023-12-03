The New York Times назвала эстонский фильм одним из лучших фильмов года

По мнению критика Алиссы Уилкинсон, занявший седьмое место в рейтинге документальный фильм «Сестринство бани по-черному» является самым сильным фильмом о женском пути. Премьера фильма состоялась в этом году.

«Несколько хороших и хорошо принятых фильмов, таких как "Барби" и "Бедные-несчастные" (Poor Things) рассказывают истории женских судеб в мире, который все еще склонен к патриархату, но мне запомнился эстонский документальный фильм "Сестринство бани по-черному" мне понравился больше всего, - отметила она. - Поразительный визуально и необычайно откровенный, он отражает подлинную картину, которую могут передать лишь немногие художественные фильмы».