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The New York Times назвала эстонский фильм одним из лучших фильмов года

rus.postimees.ee
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Кадр из фильма «Сестринство бани по-черному».
Кадр из фильма «Сестринство бани по-черному». Фото: Kuvatõmmis

Газета New York Times назвала документальный фильм Анны Хинтс «Сестринство бани по-черному» одним из лучших фильмов 2023 года, пишет Rus.ERR.

По мнению критика Алиссы Уилкинсон, занявший седьмое место в рейтинге документальный фильм «Сестринство бани по-черному» является самым сильным фильмом о женском пути. Премьера фильма состоялась в этом году.

«Несколько хороших и хорошо принятых фильмов, таких как "Барби" и "Бедные-несчастные" (Poor Things) рассказывают истории женских судеб в мире, который все еще склонен к патриархату, но мне запомнился эстонский документальный фильм "Сестринство бани по-черному" мне понравился больше всего, - отметила она. - Поразительный визуально и необычайно откровенный, он отражает подлинную картину, которую могут передать лишь немногие художественные фильмы».

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