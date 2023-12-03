Каллас призвала создать трибунал для руководства РФ

«Для военных преступлений есть Международный уголовный суд, преследующий такие деяния. Но должен существовать и трибунал по преступлению агрессивной войны», - заявила она в воскресенье, 3 декабря, во время вручения ей в Гамбурге немецкой премии за содействие международному взаимопониманию и примирению имени Марион Дёнхофф.

«Агрессивная война - мать всех преступлений», - подчеркнула премьер, добавив, что ответственные за нее высокопоставленные политики должны быть привлечены к ответственности.

Как отметили в жюри, Каллас была удостоена премии за вклад «в построение сильной и демократической Европы» на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину. Помимо Каллас, награду вручили также правозащитной организации Hawar.help e.V., которая борется за права женщин в Иране.