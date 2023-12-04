Шестимесячный Euribor ощутимо снизился

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу прошлой недели опустилась до 4,004%, пишет Rus.ERR.
Данная отметка является самой низкой за последние два с половиной месяца.
Последний раз ставка Euribor сроком на полгода была ниже этого показателя 13 сентября, когда она составляла 3,999%. А на пике этого года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%.
Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.