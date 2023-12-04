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Шестимесячный Euribor ощутимо снизился

rus.postimees.ee
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Euribor.
Euribor. Фото: Sander Ilvest

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу прошлой недели опустилась до 4,004%, пишет Rus.ERR.

Данная отметка является самой низкой за последние два с половиной месяца.

Последний раз ставка Euribor сроком на полгода была ниже этого показателя 13 сентября, когда она составляла 3,999%. А на пике этого года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%.

Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

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