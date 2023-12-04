За пост нового руководителя Русского театра борются 13 человек

Действующий директор Русского театра Светлана Янчек, занимающая этот пост с февраля 2022 года, в конкурсе не участвует, сообщил председатель совета фонда Яак Аллик.

По его словам, среди кандидатов, а это исключительно жители Эстонии, очень разные люди, например, преподаватели и журналисты, лица как с театральным бэкградундом, так и без него.