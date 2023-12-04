Пн, 4.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

О пользователях интернета собирается и перепродается гораздо больше личных данных, чем считалось ранее

Кая Коовит
Facebook
Comments
Об интернет-пользователях, их привычках и предпочтениях собирается гораздо больше данных, чем считалось ранее.
Об интернет-пользователях, их привычках и предпочтениях собирается гораздо больше данных, чем считалось ранее. Фото: Joshua Sortino/ Unsplash

Согласно новому исследованию, при просмотре веб-страниц собираются и перепродаются значительно более подробные данные, чем считалось ранее, и можно идентифицировать личность пользователя на основе, казалось бы, анонимной информации. Однако это передает пользователей во власть вымогателей, а также угрожает демократии.

Британская экономическая газета Financial Times пишет, что посредники данных уже много лет группируют онлайн-пользователей по таким характеристикам, как род занятий или хобби и интересы. Эти данные основаны на привычках использования интернета людьми, то есть на том, какие страницы они посещают. Эта неперсонализированная информация продается рекламодателям для персонализированного маркетинга и рекламы.

Однако опубликованные на прошлой неделе результаты исследования, проведенного некоммерческим Ирландским советом по гражданским свободам (ICCL), показывают, что собирается гораздо больше категорий данных, чем считалось ранее, и делается это более детально. Собираются данные по многим влиятельным и чувствительным профессиям, о перепродаже этих данных рекламодателям никогда раньше не говорили.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх