Израиль расширил военные действия на весь сектор Газа

Начало наземной операции в южной части сектора подтвердил начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви. «Вчера и сегодня мы уничтожили бригадных командиров, ротных командиров и многих боевиков (ХАМАС - прим. ред.). А вчера утром мы начали тот же процесс на юге сектора Газа. Он будет вестись с не меньшей мощью (чем на севере - прим. ред.) и принесет не меньшие результаты», - приводит его слова газета The Times of Israel.

После того как переговоры о продлении режима прекращения огня между ХАМАС и Израилем зашли в тупик, стороны возобновили боевые действия. Минувшей ночью поступали сообщения о массированных бомбардировках в окрестностях Хан-Юниса. Утром ЦАХАЛ призвал его жителей немедленно покинуть несколько районов города.

Израильские военные сообщили, что с начала наземной операции в секторе Газа было ликвидировано порядка 500 из более 800 шахт туннелей, обнаруженных, в частности, возле и внутри школ, детских садов и мечетей. Согласно сообщению ЦАХАЛ, израильские ВВС в координации с наземными частями поразили в общей сложности около 10 000 целей: среди них группы террористов, склады вооружения, шахты туннелей и командные пункты.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке​​​​​​​ началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.