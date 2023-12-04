Более короткий, чем ожидалось, полет оставил нашего лыжника без необходимых баллов

Айгро, летом присоединившийся к сборной Норвегии, пробился в основные соревнования (HS 140) по большому трамплину этапа Кубка мира в Лиллехаммере, то есть вошел в число 50 лучших – в квалификации он преодолел 124 метра, что дало ему 35-е место. Однако длина его полета оказалась короче той, что хотелось.

В главном соревновании воскресенья Айгро преодолел всего 115 метров, заработав 109,3 очка. Тем самым он занял 39-е место. До 30-го места, начиная с которого можно заработать очки, ему не хватило 6,2 балла.

Победителем соревнований в Лиллехаммере стал австриец Штефан Крафт, заработавший в общей сложности 318,2 балла – он преодолел в прыжке 134 и 141,5 метра. За ним следуют немец Андреас Веллингер (312,3 балла; 135 и 143 м) и соотечественник Ян Хёрль (311,3 балла; 139 и 137,5 м).

В этом году в серии Кубка мира Айгро набрал очки только в Рука – во второй день соревнований он занял 25-е место в прыжках с трамплина. Следующие его места были 48-е, 38-е и 39-е соответственно.