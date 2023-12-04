Розничная сеть, снижающая цены: низкая цена на молоко не является жизнеспособной

«С лета мы наблюдаем ситуацию, когда один продавец за другим снижает цену на литр молока в пластиковом пакете почти до того же уровня, что и цена на сырое молоко до переработки, транспортировки, хранения и продажи. Если эта тенденция сохранится, то в течение года торговым сетям придется доплатить несколько миллионов евро за реализацию молока, – заявил в пресс-релизе председатель правления Coop Estonia Райнер Рохтла. – Это ненормально, и рано или поздно кто-то захочет возместить эти убытки. Я искренне надеюсь, что это не будет сделано за счет эстонских фермеров и производителей молока».

Если до сих пор две крупнейшие отечественные розничные сети принципиально воздерживались от продажи молока ниже себестоимости, то в ноябре, по словам Рохтла, сдался и последний конкурент. «Поэтому мы также решили довести цену на молоко в Coop до аномально низкого уровня. Разницу в цене мы покроем сами, но не будем делать это молча, а хотим привлечь к ситуации более широкое внимание, – заявил Рохтла. – Литр молока в магазине стоит на 20 центов ниже справедливой цены, а это означает, что производство молока в Эстонии в конечном итоге окажется под давлением и поставит под угрозу их рабочие места».

По словам Юло Кивине, руководителя компании Nordic Milk, объединяющей молочные заводы Tere и Farmi, больно видеть, как цена на самое качественное в мире молоко на эстонском рынке достигла того уровня, на котором оно сейчас продается в магазинах. «Каждый, кто знаком с сельской жизнью, знает, как трудно доставить молоко на наши столы и сколько труда для этого требуется. Если такая ситуация сохранится, мы создадим ложное представление и ложную ценность для всего сектора», – говорит Кивине.