Украинский журналист: Путин может спровоцировать военный конфликт в странах Балтии, чтобы прощупать реакцию НАТО

Эта колонка касалась того, как Россия использует новую стратегию, которая не только военная, а такая... военно-медийно-политическая. То есть, Россия снова вернулась в плоскость гибридной войны, когда оказывается содействие разным деструктивным элементам. Ну, например, выборы в Словакии, поддержка таких людей, как господин Виктор Орбан. Путин понял, что ему не надо разваливать Евросоюз, а достаточно всего лишь заручиться поддержкой двух-трех незначительных фигур, имеющих такое же право голоса в ЕС. Достаточно маленькой «инвестиции», чтобы заблокировать большую программу.

Но Россия занимается и внутренними вопросами в Украине, хотя и немного утратила инициативу, когда закрыли телеканалы Виктора Медведчука. Тем не менее, они пытаются поддерживать точки напряжения в Украине, подливая масла в огонь в уже существующие конфликты и раны социума.

Когда господин Фицо заявляет, что у словаков намного больше проблем, чем у украинцев, это цинично.

- Тем не менее, Роман, я думаю, вы со мной согласитесь, что президент Зеленский провалил вот этот экзамен на коммуникацию. Ведь уже две недели длится вот эта непонятная ситуация, когда на Западе выходят статьи одна за другой, а из Киева - полное молчание.