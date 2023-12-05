В мировой прессе немало пишется в последнее время о якобы существующем конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Ни Зеленский, ни Залужный не комментируют эти слухи ни единым словом, по крайней мере, в публичном пространстве. О том, насколько действительно глубоки противоречия в украинском руководстве, и обо многом другом в беседе с ведущим «Украинской студии» на портале Rus.Postimees порассуждал политический обозреватель издания «Украинская правда» Роман Романюк.
Украинский журналист: Путин может спровоцировать военный конфликт в странах Балтии, чтобы прощупать реакцию НАТО
Украина вошла в зону политической турбулентности. В мировых СМИ одна за одной выходят статьи о проблемах, существующих у ВСУ на фронтах, о конфликте внутри политического и военного руководства Украины, коррупции и многих других сложностях.
- Роман, хочу внести ясность в отношении так называемого конфликта Владимира Зеленского и Валерия Залужного. Он есть, этот конфликт, или его нет? Ведь и Зеленский, и Залужный публично как не подтвердили, так и не опровергли эти предположения.
- Мы также написали об этой истории. Но я бы категорически не употреблял слово «конфликт», потому что это сложно представить в ситуации, когда есть подчиненный и его руководитель. То есть, Валерий Залужный был назначен Владимиром Зеленским, и только президент имеет возможности его увольнять. Это ситуация иерархического подчинения.
Тут скорее вопрос о том, выполняет ли армия планы, которые перед ней ставит политическое руководство страны, может ли армия правильно и грамотно все спланировать, и обеспечить исполнение этих планов, которые утверждены на уровне президента, партнеров и других институций. То есть, конфликта как такового нет, но есть напряжение военно-политического толка между этими лицами.
Когда пришла полномасштабная война, Зеленский стал жить войной.
Пока большой войны не было, Зеленский не очень занимался армией, хотя согласно конституции, был верховным главнокомандующим. Он делегировал эти вопросы военным, в том числе и назначение Залужного когда-то. Это был достаточно смелый шаг со стороны Зеленского, потому что Залужный на то время еще не прошел всю военную иерархию для этой должности.
Когда пришла полномасштабная война, Зеленский стал жить войной. Он начал заниматься не только стратегическими вещами, которые касаются поставок вооружения, договоренностей с партнерами, но и начал заниматься, что называется, операционкой - какие-то назначения на оперативном уровне, мониторинг действий в режиме 24/7.
Одна из наиболее горячих тем, которой занимается Зеленский, это обеспечение для Украины хорошей системы ПВО. И этим он занимается напрямую с командующим ВВС Украины. Но с военной точки зрения это не совсем правильно. Потому что получается, что у Зеленского есть отдельный канал общения с командующим отдельного рода войск, который формально подчинен Залужному.
Присутствие разных каналов коммуникации создает волнение в системе. При этом не только Зеленский принес политику в армию, но и наоборот. Вот если посмотреть последние социологические опросы, то во второй тур президентских выборов сейчас вышли бы Владимир Зеленский и Валерий Залужный.
Это можно рассматривать как некий конфликт, но, мне кажется, что нет ни одной войны в истории человечества, чтобы противостояния подобного рода не возникали, и верховные главнокомандующие были бы стопроцентно довольны своими генералами.
- Тем более известно, что Россия всячески подогревает конфликтные настроения в Украине.
- Вы знаете, на прошлой неделе мы с коллегами обсуждали колонку главы внешней разведки генерала Литвиненко, который менее публичен, чем, скажем, Буданов, который руководит главным управлением разведки министерства обороны Украины. Тем не менее, где-то две недели назад он выдал неожиданную колонку в украинском издании.
Эта колонка касалась того, как Россия использует новую стратегию, которая не только военная, а такая... военно-медийно-политическая. То есть, Россия снова вернулась в плоскость гибридной войны, когда оказывается содействие разным деструктивным элементам. Ну, например, выборы в Словакии, поддержка таких людей, как господин Виктор Орбан. Путин понял, что ему не надо разваливать Евросоюз, а достаточно всего лишь заручиться поддержкой двух-трех незначительных фигур, имеющих такое же право голоса в ЕС. Достаточно маленькой «инвестиции», чтобы заблокировать большую программу.
Но Россия занимается и внутренними вопросами в Украине, хотя и немного утратила инициативу, когда закрыли телеканалы Виктора Медведчука. Тем не менее, они пытаются поддерживать точки напряжения в Украине, подливая масла в огонь в уже существующие конфликты и раны социума.
Когда господин Фицо заявляет, что у словаков намного больше проблем, чем у украинцев, это цинично.
- Тем не менее, Роман, я думаю, вы со мной согласитесь, что президент Зеленский провалил вот этот экзамен на коммуникацию. Ведь уже две недели длится вот эта непонятная ситуация, когда на Западе выходят статьи одна за другой, а из Киева - полное молчание.
- Мне кажется, что это не совсем работа Зеленского - развенчивать истории в прессе. С другой стороны, он каждый день дает интервью. И в каждом из них он касается вопросов политики, войны, и так далее. Мне кажется, что наиболее предметным было интервью для британского таблоида The Sun. Там Зеленский, как мне кажется, достаточно четко очертил свою позицию. Он сказал, что военные не должны заниматься политикой, потому что это мешает тебе быть просто военным.
И это ответ в стиле президента Зеленского. Вы знаете, что у него своя, специфическая манера объяснять многие вещи. Мне кажется, что более точно он ничего уже не скажет.
- Да, я читал это интервью, и с ним, наверное, нельзя не согласиться. Но все же, Роман, как вы считаете, президент Зеленский мечтатель, как его называют сейчас мировые СМИ, или все еще твердо держит руку на пульсе ситуации в Украине?
- Мне кажется, что в мире нет более информированного человека, который держал бы руку на пульсе не только войны в Украине, но и того, что касается милитарных раскладов в Европе.
Ситуация очень сложная, и, возможно, более сложная, чем в начале вторжения. Потому что в самом начале русские пренебрежительно относились к Украине, но сейчас они перестроили логистику, перестроили все свои подходы к войне.
Когда он приходит на встречи с западными лидерами и просит определенную номенклатуру вооружений, и когда политики ему отвечают, что им надо посоветоваться, то Зеленский им сразу дает всю информацию об имеющихся у них вооружениях.
Ну а то, что Зеленского назвали мечтателем, то, мне кажется, что мы не совсем точно определяем это. Он видит большую проблему - российское вторжение. Ситуация очень сложная, и, возможно, более сложная, чем в начале вторжения. Потому что в самом начале русские пренебрежительно относились к Украине, но сейчас они перестроили логистику, перестроили все свои подходы к войне.
У Украины есть другая проблема, состоящая в том, что ее партнеры, от которых зависят критические поставки, входят в череду длинных выборов. Таким образом, Украина стала частью их внутренней политики.
Ну а то, что написали о Зеленском в Time, что Зеленский не хочет слышать о поражении, так это вызвано тем, что Украина противостоит в разы превышающему ее противнику. Ему говорят о рисках, на что он отвечает: мы можем говорить о всем, но не о поражении. У меня это его свойство вызывает скорее восхищение.
- Роман, в одной из своей недавней записи в блогах вы упомянули о том, что Россия будет размывать конфликт, что, вероятно, может коснуться и стран Балтии. Что вы имели в виду?
- Когда мне говорят, что это американо-русская война, потому что американцы поддерживают Украину, то я отвечаю: вы посмотрите не на абсолютные цифры, а на относительные. И тогда мы видим, что это балтийско-русская война, или польско-украинско-русская война. Потому что в процентном соотношении больше стран Балтии и Польши нам никто не помогает. Эти страны как раз знают, что такое русская оккупация.
В логике Путина существует вероятность испытать НАТО на прочность в какой-то локальной стычке. Спровоцировать миграционный кризис, например, организовать побоище мигрантов где-то в пункте пропуска и под этим предлогом организовать маленькую интервенцию.
Я надеюсь, что до этого не дойдет, но если странам Балтии нужна будет военная помощь, то Украина предоставит ее даже не задумываясь.
Но тут вопрос в другом: другие страны НАТО, такие как Венгрия или Германия, Греция, у них есть вот эта безапелляционная поддержка?
Давайте смоделируем ситуацию: сколько нужно русским времени для того, чтобы оккупировать Эстонию? Сумеет ли НАТО быстро среагировать в такой ситуации? Тут вопрос не в том, сможет ли НАТО победить Россию, тут вопрос в том, сколько Буч на временно оккупированных территориях стран Балтии может случиться. Оккупация Бучи длилась полтора месяца, и там половины города нет, а среди мирного населения были массовые убийства, абсолютно дикие истории. Очень большой процент смертей в Буче от того, что над людьми просто зверски издевались.
В логике Путина существует вероятность испытать НАТО на прочность в какой-то локальной стычке. Спровоцировать миграционный кризис, например, организовать побоище мигрантов где-то в пункте пропуска и под этим предлогом организовать маленькую интервенцию. Чисто для того, чтобы посмотреть на реакцию НАТО. Не получится, тогда откатится назад, но дело не в этом. Главная его задача в рассредоточении сил и расфокусировке внимания стран альянса. Поэтому Путин любит вкладываться в совершенно разные проекты. Для него главное рассредоточить внимание, чтобы фокус Украины был размыт.