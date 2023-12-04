«Вы сильно не убивайтесь, он сделал это сам». В СИЗО на Дальнем Востоке погиб обвиняемый в госизмене

В 2011 году в СИЗО-1 Благовещенска был убит в камере гражданин Китая.

Тысячи смертей и сотни суицидов в тюрьмах России ежегодно

Актуальной статистики о количестве самоубийств в российских тюрьмах в открытом доступе нет – Федеральная служба исполнения наказаний ее не публикует, Совет Европы последний раз включил в ежегодный отчет о состоянии тюрем данные, предоставленные властями России за 2020 год (после полномасштабного вторжения в Украину Россия из членов этой международной организации исключена).

Из отчета Совета Европы следует, что в 2020 году покончили с собой в местах лишения свободы 287 человек (в том числе четыре женщины), из них 107 совершили самоубийство в СИЗО. Всего в России в 2020 году из 479 тыс. заключенных умерли за решеткой 2400 человек. В 2019 году в тюрьмах России было зафиксировано 274 самоубийства заключенных.

Уровень смертности в тюрьмах России в 2020 году был почти вдвое выше, чем в среднем в странах Совета Европы – соответственно, 50,1 и 28,6 смертей на каждые 10 тыс. заключенных. Но уровень официально зафиксированных самоубийств оказался лишь немного больше, чем в среднем в Европе – шесть против 5,7 случаев суицида на десять тысяч заключенных.